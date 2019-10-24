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科大讯飞全球1024开发者节开幕，刘庆峰：人工智能解决人类刚需

2019-10-24 12:50:20来源：IT之家作者：青豆/实习责编：青豆/实习评论：

IT之家10月24日消息，2019年科大讯飞全球1024开发者节在合肥开幕，全球1024开发者节是以A.I.开发者为受众群体的人工智能大会，由科大讯飞公司发起并主办，自2017年至今已第三届。

科大讯飞董事长刘庆峰发表开幕演讲，他强调人工智能会因为解决人类刚需而载入史册。人工智能在解决教育、医疗、障碍人士问题上有重要突破。目前科大讯飞开发了心智互动APP等公益助残类应用解决障碍人士问题，也是北京2022年冬奥会和冬残奥会官方自动语音转换与翻译独家供应商。

刘庆峰称现在比以往任何时候都需要自主创新的技术成果为依托，语音交互、人类巴比塔、人工智能各行业落地会成为未来的三大趋势。

此外，刘庆峰表示人工智能时代会孕育出一大批细分市场的行业龙头，人工智能领域会出现更多小而美的公司。找准应用场景，解决人工智能数据迭代问题并关注人的情绪是人工智能时代企业成功的正确节奏。

本次开发者节以“AI前进·拼世界”为主题，以10月24日至10月26日的AI开发者大会为核心，同时设置世界声音博览会、A.I.开发者大赛、A.I.城市峰会、A.I.创孵公益行动、1024 A.I.社区六大主题内容，到场人士超过12000人次。

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