2019年全球消费者将在智能家居摄像头上支出近80亿美元

Strategy Analytics最新发布的研究报告《2019年智能家居监控摄像头市场预测和分析》指出，2019年全球消费者将在智能家居摄像头（包括可视门铃）上支出近80亿美元，并以14%的复合年增长率增长至2023年近130亿美元。

可视门铃的日益普及将推动2019年智能家居摄像头总销量突破5600万。报告预测，到2023年，全球消费级摄像头销量将激增至超过1.11亿台，复合年增长率为19.8%，是2019年总量的近三倍。

Strategy Analytics智能家居战略（SHS）研究服务报告分析了在购买价格下降和对视频门铃的需求增加的情况下，到2023年相机销量和消费者支出的增长率将如何加速。此外，来自Wyze，小米，Kasa Smart，Ring，EZVIZ，Zmodo以及数十个中国品牌的入门级和中端摄像头将推动销量。Alarm.com，ADT和Vivint等美国交互式安全公司以及消费者技术厂商Ring，Nest和Arlo提供的价格超过100美元的高端摄像头将推动室内和室外摄像头消费者支出的增长。

Strategy Analytics预测，从2019年到2023年，消费者在可视门铃上的支出增长将是所有摄像头类别中最大的。在过去的两年中，可视门铃制造商的名单显著增长，EZVIZ，Zmodo，Eufy，Remo +和SimpliSafe进入市场，与Ring，Skybell，Nest和Vivint竞争。

Strategy Analytics智能家居战略研究服务高级行业分析师Jack Narcotta表示，“可视门铃是智能家居摄像头市场的超级明星。视频门铃本身将成为重要的细分市场。此外，智能家居设备公司将意识到可视门铃是帮助消费者将其带入各自智能家居生态系统并刺激购买更多摄像头的关键要素。”

Strategy Analytics智能家居战略研究服务总监Bill Ablondi表示，“智能家居摄像头无疑是许多智能家居设备公司的中心支柱，许多公司已采取积极举措来准备自己的产品组合，以适应市场动态和客户动态的变化，这将有助于加快采用速度，提高需求，并提高企业在智能家居市场取得长期成功的机会。”