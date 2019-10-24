【IT之家评测室】ROG幻15体验评测：240Hz/3ms/IPS屏幕，用了回不去

显示器的刷新率似乎在近两三年间得到了快速的发展，我们习以为常的60Hz显示器刷新率仿佛一夜之间便不能满足用户的需求，120Hz刷新率的显示器应运而生，很短的时间内144Hz刷新率的显示器也如雨后春笋般出现，且大有替代120Hz产品成为主流的势头，甚至一些可以超频至160/165Hz。再后来电竞屏的概念逐渐兴起，努力降低响应时间的同时，刷新率也来到了240Hz甚至300Hz的新高，大部分人已经无法分辨两者的区别。笔记本这边也没落后多少，一些游戏本迅速跟进了120Hz，今年也升级到了144Hz，可以说高刷新率屏/电竞屏在游戏本中也算遍地开花。更甚者，极少数笔记本产品搭载了更高端的240Hz和300Hz刷新率的屏幕，都是出自华硕ROG之手，今天我们首先和大家一起体验的便是240Hz的华硕ROG幻15冰川蓝版本。和多数搭载高刷新率屏幕的笔记本不同，这款产品是面向设计师的创意设计轻薄本。更高端、搭载300Hz显示器的ROG冰刃3sPlus后续有机会也会介绍给大家。

一、外观 & 设计

本次IT之家拿到的是冰川蓝配色（光蓝色），另有搭载144Hz显示器的影黑版（磨砂黑）可选。除去刷新率更高的240Hz显示器，单就颜值麦子个人也更喜欢冰川蓝配色，如果你是冰刃3s系列用户，看到ROG幻15的第一眼一定会被惊艳到。光蓝色相较于ROG笔记本大量采用的红黑搭配等较深沉凌厉的配色，显得十分轻盈与宁静，没有了咄咄逼人的感觉。

ROG幻15 A面除了配色依然采用ROG笔记本的“家族式设计”，从右下方梯形斜切边延伸出一条线将整个A面分成两种质感，两侧均为斜向右下的金属拉丝工艺，左下区域偏哑光质感，更细腻，右上区域更接近金属质感，略微反光；一枚尺寸不小的金属亮面“败家之眼”logo居于右上区域，这一代不发红光，发白光，更符合冰川蓝配色的气质。麦子个人认为非常好看，之前看ROG笔记本A面只会三连感叹“好酷好炫好有设计感”，但几乎相同的设计和工艺，换了个配色，给人感觉不张扬了，更柔和了，拿在手里晃动角度，光线在A面三种材质间流转，十分好看。

A面底部有一个梯形的内凹区域，官方称之为“梯形切割设计”，合盖时留出的区域可以看到C面顶部的系统、电源和硬盘三个指示灯，开盖时切割区域不会遮挡后部的两个出风口，算是一个一举多得的小设计，既可以增加产品的辨识度，又兼顾了不止一项实用性功能。

B面怎么讲，十分有特色的，相较于前代，收窄了三边，不过下边框实在有些太宽了，屏占比约81%，在如今“本均窄边框”的形势下并不算出众。上边框和左右边框几乎等宽，约6.2mm，下方的“航母边框”有“ROG ZEPHYRUS”字样，下面三个小孔应该有两个是收声mic和一个不知名传感器，不是对称设计有点难受。虽然B面颜值上差强人意，但这块15.6英寸的屏幕一点都不赖，这是一块分辨率为1920×1080的IPS广视角屏幕，刷新率为240Hz，响应时间为3ms，100% sRGB并具有潘通色彩认证。另外幻15并未配备摄像头，ROG有外置摄像头GC21可选购。

C面顶部首先是开盖合盖都能看到的三个指示灯，其次就是一片“凸”形区域，布满了密密麻麻的小孔，但不透风，除了三个指示灯还有电源键和六边形的电源键，以及四个功能键，分别对应音量+/-和麦克风开关三个媒体键，以及独立的Armoury Crate管理软件的快捷启动键。下方是键盘区域，ROG专有的影刃键盘系统，仿台式电脑布局键盘，具体应该是表现在最上排的功能键和台式机键盘一样有分区间隔，比较方便定位；最右侧有独立的“DELETE/INSERT/HOME/PGUP/PGDN/END”功能键，底部有第二枚FN键。

键盘布局比较有特色的的一点是PrtSc键位于右侧Alt和Ctrl键之间，应该是出于设计考虑，方便截图。键盘键程为1.2mm，实际体验感觉更长一点，由于键帽比较大，方向键也是标准大键，打字手感还不错。

另外键盘支持单键自定义RGB背光，是的，RGB少不了，支持AURA Sync神光同步。下方是一块不太大的触控板，滑动手感尚可，但按压反馈不太干脆。触控板左侧还有英特尔9代酷睿i7和NVIDIA GeForce GTX的贴纸。

C面底部有辅助开盖的凹槽，实测ROG幻15可轻松单手开合，阻尼稍大。

D面元素就比较多，首先是5个大小方向各不相同的脚垫，分布在四角和中央位置，顶部两个脚垫之间还有一条薄薄的橡胶条，不知有何作用；其次有设备信息贴纸以及Windows贴纸，贴的有点乱；还有四个总面积不小的进风口，以及两侧有出风口，底部有两个扬声器开孔；下部区域右上角还有“REPUBLIC OF GAMERS”的“身份认证”。

机器约18.9mm厚，重约1.9kg，在ROG笔记本中觉得算比较轻了，A面采用比较少见镁铝合金，其余三面均为塑料材质。接口方面，机身左侧依次有AC电源插口、RJ45网线接口、HDMI 2.0b视频输出接口，USB Type-A 3.2 Gen2（真3.1、10Gbps）接口、麦克风输入接口和1个耳麦接口，右侧有1个USB Type-C 3.2 Gen2接口、2个USB Type-A 3.2 Gen1（马甲3.0、5Gbps）接口和1个Kensington安全锁孔。其中Type-C接口支持DP 1.4视频信号输出以及最高65W的双向PD充电。ROG幻15接口比较丰富，数量也足够，RJ45网线接口现在每次见到都要夸的，3个USB Type-A接口能跟好的兼容市场上主流的外设，2个USB 5Gbps和2个10Gbps的速率在笔记本中也处于领先位置

整体来说ROG幻15在设计上基本承袭了ROG笔记本的一贯风格，但也有所改变，比如冰川蓝的浅色冷色调配色，以及收窄的屏幕边框，都让ROG幻15和前作是两种风格，虽然仍旧棱角分明、方方正正，但变得更加柔和。A面颜值非常高质感也好，B面C面尚可，D面有些乱但好在平时也看不到。

二、性能 & 表现

ROG幻15的定位是创意设计轻薄本，所以硬件配置并没有ROG游戏本那么激进，不过并也不输一般的游戏本，ROG幻15搭载英特尔酷睿i7-9750H处理器，搭配英伟达GeForce GTX 1660 Ti显卡，16GB DDR4 2666MHz单通道内存，1TB+32GB英特尔H10傲腾内存混合SSD。内存虽然是板载单通道，但可以通过预留的内存插槽扩展至48GB双通道内存，主板上还预留有一个M.2 SSD插槽，可组成Raid 0阵列。

1、CPU

英特尔酷睿i7-9750H应该是主流高性能笔记本的标配了，6核12线程，基频2.6GHz，最大睿频频率4.5Ghz，三缓12MB，TDP 45W，最大支持128GB DDR4 2666MHz双通道内存，搭载UHD 630核显，显卡最大频率1.15GHz。

既然是创意设计轻薄本，CPU的性能便是要胜任部分3D图形、渲染、图片处理、视频编码等专业软件，通过跑分我们来看一下。

首先是Cinebench R15 / R20，可对处理器进行单核以及多核渲染测试：

R15多核得分1278cb，单核得分176cb，多线程倍率7.27；

R20多核得分3006pts，单核得分427pts，多线程倍率7.03。

其次是V-Ray Benchmark，使用V-Ray模型测试处理器的渲染性能，更看重多核性能，英特尔酷睿i7-9750H最终得分8717。

CPU-Z Benchmark也常被用来进行处理器跑分，英特尔酷睿i7-9750H单线程得分464.2，多线程得分3349.0，多线程倍率为7.21。

以及国际象棋Fritz Chess Benchmark，相对速度45.80，每秒千次21985。

通过以上跑分来看，ROG幻15搭载的英特尔酷睿i7-9750H性能释放中规中矩，符合这颗CPU的正常表现，对于设计本来说性能足够强劲。

2、显卡 & 游戏

ROG幻15搭载了英伟达GeForce GTX 1660 Ti显卡，性能对标上代1070，图灵架构，采用TU116核心，有1536个CUDA，默认最大功率80W。不过ROG幻15对显卡的调教比较激进，1660Ti默认频率为1140MHz，ROG幻15出厂显卡默频可达到1455MHz，Boost频率为1590MHz，开启Turbo强冷模式后，Boost频率更是能达到1690MHz。

▲默认Boost 1590MHz



Turbo模式下Boost 1690MHz



首先进行3DMark跑分，通过Time Spy和Fire Strike两类共5项测试来看一下ROG幻15的游戏性能如何：

Time Spy总分5729，显卡分数5805，CPU分数5336；

Time Spy Extreme总分2662，显卡分数2617，CPU分数2953；

Fire Strike总分13520，显卡分数15236，物理分数15676；

Fire Strike Extreme总分6828，显卡分数7054，物理分数15617；

Fire Strike Ultra总分3291，显卡分数3121，物理分数15559；

虽然ROG幻15并不是游戏本，但GTX 1660Ti加上240Hz/3ms的屏幕，已经比部分游戏本配置还要高了，应对游戏也是有一战之力的，我们测试了《古墓丽影：暗影》、《全面战争：三国》以及《LOL》三款游戏，三款游戏均在1080P分辨率下测试，关闭垂直同步。

《古墓丽影：暗影》自动识别为预设高特效，通过自带Benchmark得到平均59帧的结果，接近平均60帧的成绩对1660Ti移动版来说还比较不错。

《全面战争：三国》自动将画质设置为预设极高，运行自带Benchmark，平均帧数为44.4帧，手动将画质调整为预设较高，平均帧数上涨到55.9帧，达到可玩的程度。

看来应对3A游戏1660Ti多少有些力不从心，那电竞游戏是否能让这款240Hz刷新率的屏幕多发挥一些价值呢，我们用《LOL》来试一下，在1080P分辨率下，手动将游戏画质设置为全极高，游戏平均帧数约130帧，算是没有辜负高刷新率的屏幕了。

3、Creator

创意设计轻薄本，自然要跑一些设计本本的保留项目，首先在PCMark 8 Creative模板下跑分，Creative conventional 3.0分数为3964，Creative accelerated 3.0分数为5405，性能自然不在话下。

随后在PCMark 8中运行Adobe Creative Cloud软件Benchmark，共进行Adobe Photoshop light/heavy、Adobe InDesign、Adobe After Effetcs CC和Adobe Illustrator五项，最终得分为4511分，大部分Adobe套件都可以流畅运行。

3、存储组合

看一下内存表现，运行AIDA64中的内存预缓存测试，结果如下：

内存读取速度为20183MB/s，写入速度为18504 MB/s，复制速度为19167 MB/s，延迟为61.4ns。由于是板载单通道内存，速度上表现不太好，但可以通过预留的内存插槽扩展至48GB，其中32GB可组成双通道，速度表现会有明显提升。

之前我们在华硕adolbook14上已经认识过英特尔傲腾H10混合SSD，这种全新的解决方案在一款PCB板上同时集成了英特尔傲腾智能内存，以及QLC闪存颗粒（660P），两者都自带主控，支持PCIe 3.0×4速率，双方各占一半。由于两者是均摊带宽，所以跑分上并不是很占优势，但超过2GB/s的顺序读取速度也非常快了。

之前我们也知道了，采用这种解决方案的好处之一是节省笔记本内部空间，其二在于使用傲腾内存给SSD加速，可以缓存常用的文件或程序，增强读写性能，在处理多任务时加速效果更明显。ROG幻15采用的是32GB傲腾内存+1TBGB QLC闪存的方案，相较于256GB闪存仅配备16GB傲腾的混合SSD，512GB和1TB都会搭配32GB傲腾内存。不仅容量更大了，还可以指定预先缓存的程序或文件，可以设置为常用的，有了更强的指向性和可定制性，效果相比起智能缓存应该会更好。

主板上也预留了支持PCIe 3.0×4的M.2 SSD接口，可自行添加，并且支持组成Raid 0阵列。

四、续航 & 散热 & 噪音

ROG幻15采用了76Wh的四芯锂电池，但英特尔酷睿i7-9750H和英伟达GeForce GTX 1660Ti对续航的压力还是蛮大的，官方为了ROG幻15的续航可谓“操碎了心”，采取了许多措施来延长续航，首先系统也在电池供电的情况下，默认切换为核显输出，屏幕刷新率限制在60Hz；其次我们之前提过ROG幻15的Type-C接口支持双向PD充电，ROG幻15除了重达800g的230W适配器，还随机附赠一个小巧的Type-C接口65W适配器，向下兼容15W/27W/45W，手机也可以充，毫无疑问65W的充电器携带成本低了许多，可以在一定程度上增加续航时间，同样使用65W适配器供电时，屏幕刷新率也会自动切换为240Hz。另外，两个适配器可以同时供电，这点好评。

说回到续航时间，我们依然采用更贴近实际使用情况的测试，电源选项设置为“更长的续航”，屏幕亮度调整为80%，WiFi保持正常连接，键盘RGB默认，采用PCMark 8进行续航测试，毕竟是设计本，我们便分别在现代办公和创作模板下进行过测试，另外我们也添加一组手动将屏幕刷新率调整为240Hz的对照数据，结果如下：

在办公模板下，屏幕刷新率为60Hz时续航时间为2h 34min，跑分3083分；

屏幕刷新率为240Hz时续航时间为2h 9 min，跑分4432分；

在创作模板下，屏幕刷新率为60Hz时续航时间为2h 7min，跑分4117分；

屏幕刷新率为240Hz时续航时间为1h 57min，跑分4303分；

看来240Hz刷新率的屏幕对续航的影响比想象中稍小，往好了看只影响10-25min的续航时间，换个角度看减少了7%-16%，尚可接受。以及华硕附赠65W适配的选择非常明智。

然后是散热和噪音表现，ROG幻15的散热配置还不错，官方称之为“冰川散热架构”，采用五热管双12V风扇设计，背部进风口面积不算小，整机侧面和后部有4个出风口，还有我们之前提及的梯形切割设计，为后部出风口留出空间，系统还内置静音、效能和Turbo三种散热模式，可通过FN键和F5键切换，其中Turbo模式下风扇在必要时转速可拉满。

FPU +甜甜圈双烤15分钟，CPU温度稳定在85℃上下，运行在3.0GHz，GPU温度约78℃，从数据来看散热效果也还可以，不过问题出在机身表面温度并不低。Turbo散热模式下，双烤或长时间游戏时，C面顶部温度超过了50℃，WASD键位左侧区域温度也超过了45℃，打字或游戏时可能会被烫一下，左侧腕托处温度约为35℃，表现尚可。

至于噪音，室内底噪约25dB，静音模式下，人位噪音约33dB，比较安静；Turbo模式下，烤机时人位噪音约55dB，有些吵。

四、特色功能

ROG幻15的亮点不少，首先就是这块屏幕，除了240Hz的刷新率，还拥有3ms的响应时间，减少拖影，以及100% sRGB色域，并且这是一块IPS屏，可视角不错。目前240帧的内容几乎没有，游戏方面也无法发挥出这块屏幕的全部优势，所以更多的用处还是在设计方面。6核12线程的i7-9750H和1660Ti的硬件加速在剪辑视频时也可以保证不错的流畅度，配合240Hz的刷新率和3ms的响应时间，剪辑视频的体验是非常不错的；100%sRGB色域也可以直接在一些设计或作图场景使用。

其次Type-C接口支持双向PD充电是个非常实用的功能，可通过支持PD的充电宝直接供电，附赠的Type-C接口65W适配器也深得我心，向下兼容15W/27W/45W，在外时不仅不用带230W的适配器，手机、平板的也可以省了，这一波助攻非常好；以及支持两个适配器同时充电也提供了更加强大而稳定的电源供应。

此外，ROG幻15搭载经过Hi-Res Audio认证的高级ESS Sabre HiFi数模转换器(DAC)，支持7.1声道环绕音效，对耳机用户更加友好；不过麦子感觉外方音效更让我惊艳一些，我在音质玄学方面没太有造诣，但音量确实不小，低音也比大部分接触过的机型好太多，看视频和玩游戏时的听觉体验非常好。

总结

ROG幻15的定位是创意设计轻薄本，可以看出，从外观到设计，再到配置都是奔着设计去的，新的配色很好看，机身还算轻薄，配置在多数设计领域也算比较高，240Hz/3ms/100% SRGB的显示器给设计和游戏都带来了更好的体验，用了真回不去，Type-C接口支持双向PD充电以及双适配器供电也让续航和性能有了更高的灵活性，外放体验相当好。要说缺点，当然有，首先没配备摄像头总是减分项，其次只有A面是镁铝合金材质，其他均为塑料材质，再者散热配置并不低但散热和噪音控制得并不好，以及并没有给用户提供快捷切换刷新率的选项等。综合来讲幻15依然是有新意、颜值高、配置强、体验佳的创意设计轻薄本，如果你有这方面的需求，幻15大概率会让你满意。

幻15冰川蓝目前在ROG京东自营官方旗舰店售价13999元，感兴趣的朋友可以了解一下。



