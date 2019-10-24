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iOS版地震预警2019.0.0发布：电波跑赢地震波，适配苹果iPhone 11等机型

2019-10-24 16:06:58来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月24日消息 昨日，地震预警2019.0.0版本上线苹果App Store，新版本优化了iOS预警信息推送与登录注册功能，并补充了科普内容和常见问题问答。

iOS版地震预警App上次更新时间为2015年8月21日。经测试，新版地震预警App已适配苹果iPhone X等机型。

这款地震预警接收软件是由成都高新减灾研究所自主开发。早些时候，成都高新减灾研究所、四川省地震预警重点实验室主任王暾表示，地震预警并非地震预报，地震预警是在地震发生时，利用电波比地震波快的原理，用电波向震中周边发出警报，以实现在地震波抵达前，提前几秒到几十秒进行预警的技术。

一、软件简介：

提前几秒到几十秒预警地震，对受地震波及的区域才预警；可通过本软件在灾后上报灾情险情，以便精准的救援；可一键分享至微信、朋友圈、微博、手机好友等。

二、主要功能：

1.支持推送即时地震预警信息；

2.支持根据预警信息进行倒计时、发出声音或震动警报，以提醒用户及时采取正确的地震避险措施；

3.具备“注册”、“登录”和“找回密码”功能；

4.支持获取历史地震预警记录信息；

5.支持回放历史地震预警记录信息；

6.支持手动更新历史地震预警记录信息；

7.支持通过地图显示震中位置；

8.支持地震预警接收策略自定义设置；

9.支持手机地震预警接收软件二维码查看和下载；

10.支持推送新版本更新通知；

11.具备意见和建议反馈功能；

12.具备常见问题查询功能；

13.具备地震预警科普功能；

14.手机地震预警服务是免费的。

地震预警：App Store

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关键词：地震

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