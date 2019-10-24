松下电器回应“抽检不合格”：“松下厨卫”燃气灶非我司产品，系仿冒

IT之家10月24日消息 近日，上海市市场监管局对市场上销售的49批次家用燃气灶、家用燃气热水器进行抽检，发现23批次产品不合格。其中就包括由上海欧二胜电器有限公司生产(或供货)的“松下厨卫”牌家用燃气灶(型号：JZ T-A1，生产日期或批号：2018年9月5日)。

针对此事，松下电器（中国）有限公司发声明称，文章中提到的被抽检为不合格的“松下厨卫”牌家用燃气灶(型号：JZ T-A 1)并非日本的松下电器产业株式会社及/或其投资的子公司(以下简称“松下集团”)生产、销售的产品，该“松下厨卫”商标亦非松下集团注册使用的商标，该产品涉嫌侵犯松下集团商标权，松下集团将对侵权公司追究侵权法律责任。

以下为松下电器回应全文：

声明

近日，上海市市场监督管理局公示的《市场监管局发布燃气灶、燃气热水器质量抽检情况》中提及“由上海欧二胜电器有限公司生产(或供货)的“松下厨卫”牌家用燃气灶(型号：JZ T-A1，生产日期或批号：2018年9月5日)，没有能效标识，以及网络媒体发布的《多个品牌的燃气灶、燃气热水器被检出不合格，老板电器、松下厨卫上榜》等相关文章，我司对此作出如下声明：

1、文章中提到的被抽检为不合格的“松下厨卫”牌家用燃气灶(型号：JZ T-A 1)并非日本的松下电器产业株式会社及/或其投资的子公司(以下简称“松下集团”)生产、销售的产品，该“松下厨卫”商标亦非松下集团注册使用的商标，该产品涉嫌侵犯松下集团商标权，松下集团将对侵权公司追究侵权法律责任。

2、松下集团在中国国内销售的厨房电器、燃气产品所使用的商标为：“Panasonic”、“松下电器”或“轻厨房”，并且，松下集团一直严格遵守各项法规和检测标准，致力于为更多中国家庭带来便捷智能的厨房家电。

3、请消费者在购买松下产品时认准有官方授权标识的各大专卖店、专柜、网络旗舰店或授权店，如还有疑异，可拨打松下电器全国统一售后热线：4008-811-315核查真伪。松下集团竭诚为各位消费者提供放心、满意的产品与服务。