FreeSync+HDR10，LG 27英寸4K显示器京东秒杀1899元

IT之家10月24日消息 LG 27UL550显示器已在京东开启秒杀，27英寸4K分辨率，支持FreeSync+HDR10，秒杀价1899元，近期新低：点此前往。

外观简约延续经典设计，屏幕边框略宽，白银配色能轻松融入各种环境。三围尺寸W623×D230×H432～572mm、重量6kg，配备半弧形金属支架，允许-5°-15°俯仰角和11cm升降调节，也支持VESA 100mm挂壁安装。



具体规格，27UL550-W基于27英寸IPS面板，16:9长宽比，提供3840×2160分辨率，178°垂直/水平可视角，亮度300cd/㎡（非峰值），提供1000：1静态对比度和5ms灰阶响应。色彩表现优秀，出厂色彩校准，拥有约10.7亿色显，色域覆盖sRGB 98% (CIE1931)。尾部扩展包括：2个HDMI2.0，1个DP1.4和3.5mm音频插孔，砍掉了USB Type-C接口。



另外，27UL550-W还具有游戏属性，支持AMD FreeSync“防撕裂”技术，提供丰富预设和自定义模式，还拥有DAS同步超解析以及暗黑稳定器功能，不过遗憾仅支持60Hz刷新率。此外，还提供分屏功能，具有不闪和蓝光过滤技术，保护玩家用眼健康。

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