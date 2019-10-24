微软推送Windows 10 20H1预览版19008系统，带来一系列Bug修复

IT之家10月24日消息 微软近期发布了最新的Windows 10 20H1预览版更新19008。此20H1版本没有任何功能，但其中包含一些错误Bug修复，包括修复了18999-19002上重新启动和关机时卡顿问题。

PC常规更改、改进和修复

对于正在经历PC Build 18999-19002上重新启动和关机时卡顿的内部测试人员：Build 19002.1002的更新中已包含针对此问题的修复程序。如果你未安装内部版本19002.1002，则可能需要使用变通办法才能升级到该内部版本。

修复了一个问题，当有可选更新可用时，具有“设置”标头的测试人员可能会看到Windows Update指示器处于警告状态，尽管Windows Update设置的主页显示所有内容都是最新的。

修复了导致最小化窗口后有时无法恢复设置的问题。

已经做了一些工作，以提高任务栏跳转列表的启动速度。

解决了导致某些内部测试人员弹出程序兼容性助手的问题。

修复了导致Windows Hello意外显示错误消息的问题，该消息定期在最近的版本中显示“无法打开相机”。

在“轻松访问”中的“鼠标指针”设置中清理了一些UI。