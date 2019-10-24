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微软推送Windows 10 20H1预览版19008系统，带来一系列Bug修复

2019-10-24 17:31:11来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家10月24日消息 微软近期发布了最新的Windows 10 20H1预览版更新19008。此20H1版本没有任何功能，但其中包含一些错误Bug修复，包括修复了18999-19002上重新启动和关机时卡顿问题。

PC常规更改、改进和修复

  • 对于正在经历PC Build 18999-19002上重新启动和关机时卡顿的内部测试人员：Build 19002.1002的更新中已包含针对此问题的修复程序。如果你未安装内部版本19002.1002，则可能需要使用变通办法才能升级到该内部版本。

  • 修复了一个问题，当有可选更新可用时，具有“设置”标头的测试人员可能会看到Windows Update指示器处于警告状态，尽管Windows Update设置的主页显示所有内容都是最新的。

  • 修复了导致最小化窗口后有时无法恢复设置的问题。

  • 已经做了一些工作，以提高任务栏跳转列表的启动速度。

  • 解决了导致某些内部测试人员弹出程序兼容性助手的问题。

  • 修复了导致Windows Hello意外显示错误消息的问题，该消息定期在最近的版本中显示“无法打开相机”。

  • 在“轻松访问”中的“鼠标指针”设置中清理了一些UI。

  • 修复了讲述人中的一个错误，该错误使讲述人无法在Chrome浏览器中以正确的语言读取链接文本。

已知的问题

  • 由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改，BattlEye和微软发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内测人员，对这些设备应用了兼容性保留，以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。

  • 微软正在调查一个问题，即从Windows RE启动时，使用云下载选项启动“重置此PC”不适用于该版本或上一个版本。

  • 已经知晓问题：对于某些内部测试人员来说，在通过URI (ms-settings:) 启动后，设置仍然不可用。

  • 使用深色主题时，由于深灰色背景上的黑色文本，因此无法读取硬件键盘文本预测候选窗口。

  • 关闭某些设备的设备盖后，Bluetooth蓝牙设备可能无法按预期重新连接。微软正在努力解决问题，但与此同时，你可以在“设置”应用中关闭蓝牙然后重新打开，或者重新启动设备，这样就可以解决问题。

  • 一些内部测试人士报告，成功更新到新版本后，“ Windows Update设置”页面可能显示需要安装的相同版本。你可以通过检查屏幕角落的内部版本号或转到Win + R，键入winver，然后确认内部版本号来验证内部版本是否已成功安装。微软正在调查此问题。

  • 一些内部测试人士报告，在Windows Update页面的新部分中查看可选驱动程序时，可能会显示一些较旧的驱动程序可供下载。如果接受，他们将尝试安装但未成功安装。微软正在调查此问题。

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关键词：Windows 10微软

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