iQOO Neo 855版性能跑分达47.7万，比肩骁龙855 Plus手机

IT之家10月24日消息 今天晚上，iQOO Neo 855版正式亮相。根据官方公布的数据，iQOO Neo 855版的安兔兔综合性跑分达到了47.7万分，是目前855手机中跑分的佼佼者，甚至达到了很多 855 Plus 手机的水平。

iQOO Neo 855版搭载骁龙855处理器，相较于iQOO Neo一代，CPU性能提升45%，游戏性能提升25%，AI性能提升3倍，GPU的图形渲染能力提升20%。闪存方面，iQOO Neo 855版采用UFS 3.0闪存，相较于UFS 2.1的iQOO Neo一代，在实验室测试环境中顺序读取速度提升90%，顺序写入速度提升160%。

其他方面，iQOO Neo 855版使用双Wi-Fi加速技术，可进行网络智能判断，下载速度更快，网页加载更顺畅，游戏运行更稳定。在实验室测试环境中，iQOO Neo 855版延迟降幅最高达90%。

电池方面，iQOO Neo 855版内置4500mAh大电池，支持vivo 33W Flashcharge 2.0闪充技术，屏熄状态下，10分钟内充到25%。用iQOO Neo 855版玩《王者荣耀》，可以做到充1局玩10局（按照一局15分钟计算）。