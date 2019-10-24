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iQOO Neo 855版外观设计公布，支持“类DC调光”

2019-10-24 20:09:52来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月24日消息今日晚间，iQOO Neo 855版正式亮相。iQOO Neo 855版搭载了6.38英寸AMOLED水滴屏，19.5:9的屏幕比例更显修长，搭配行业主流的水滴屏设计，8.13mm的厚度更让你拥有舒适手感。

iQOO Neo 855版支持“类DC调光”，低亮度防屏闪技术，显示上不丢失细节，同时色彩过渡保持流畅。

配备屏幕指纹，相较于iQOO Neo一代，屏幕指纹解锁速度再次提升10%，解锁再快一步，iQOO Neo 855版全系标配Monster模式。

iQOO Neo 855版配色有三种，追求极致性能而生的碳纤黑，蕴含无限激情活力的电光紫，融入如梦如幻流光的冰岛极光。

配置方面，iQOO Neo 855版搭载骁龙855处理器，相较于iQOO Neo一代，CPU性能提升45%，游戏性能提升25%，AI性能提升3倍，GPU的图形渲染能力提升20%。闪存方面，iQOO Neo 855版采用UFS 3.0闪存，相较于UFS 2.1的iQOO Neo一代，在实验室测试环境中顺序读取速度提升90%，顺序写入速度提升160%。

其他方面，iQOO Neo 855版使用双Wi-Fi加速技术，可进行网络智能判断，下载速度更快，网页加载更顺畅，游戏运行更稳定。在实验室测试环境中，iQOO Neo 855版延迟降幅最高达90%。

电池方面，iQOO Neo 855版内置4500mAh大电池，支持vivo 33W Flashcharge 2.0闪充技术，屏熄状态下，10分钟内充到25%。用iQOO Neo 855版玩《王者荣耀》，可以做到充1局玩10局（按照一局15分钟计算）。

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关键词：iQOO Neo 855版iQOO

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