IT之家10月24日消息 iQOO Neo 855版相机配置及游戏性能公布。

iQOO Neo 855版搭载Multi-Turbo 2.0，包含Center Turbo、Net Turbo、Cooling Turbo、AI Turbo、Game Turbo、ART++Turbo。在实验室测试环境中，相较于iQOO Neo一代，前台响应速度提升30%，保障游戏体验更流畅。

iQOO Neo 855版使用超级液冷散热，和非液冷散热的手机对比，采用超级液冷散热能使手机 CPU 温度下降 10 度，手机表面温度下降 2-3 度。

iQOO Neo 855版支持HDR10 技术，搭配高素质 AMOLED 屏幕，实现更高的动态范围，展现出游戏画面中更多的亮部和暗部细节，为大家呈现一场视觉盛宴。此外还支持游戏空间2.5，通过玩家游戏行为进行算法匹配，个性化推荐。游戏魔盒，增加了游戏防啸叫，游戏变声器等功能。

值得注意的是， iQOO联合网易游戏率先在iQOO Neo 855版上支持《梦幻西游三维版》HDR 10显示效果，实现更高的显示动态范围，展现出游戏画面中更多的亮部和暗部细节。

相机方面，iQOO Neo 855版采用双核1200万像素主摄像头，搭配800万超广角摄像头和一颗景深摄像头。能实现高达 120° 的超大视野拍摄（开启广角矫正后的视场角为108°），同一位置可拍摄面积约为普通摄像头的三倍。