iQOO Neo 855版正式发布：1998元起

IT之家10月24日消息 iQOO Neo 855版价格公布。其中6+64GB售价1998元，6+128GB售价2298元，8+128GB售价2498元，8+256GB售价2698元；配色方面， iQOO Neo 855版有冰岛极光、碳纤黑及电光紫三种配色。需要注意的是，在天猫平台领券及限时立减的话， iQOO Neo 855版的到手价为：6+64GB到手价1798元，6+128GB到手价1998元，8+128GB到手价2198元，8+256GB到手价2598元

iQOO Neo 855版配备一块6.38英寸AMOLED水滴屏，机身厚度8.13mm；支持“类DC调光”，低亮度防屏闪技术，显示上不丢失细节，同时色彩过渡保持流畅，搭载屏幕指纹，相较于iQOO Neo 一代，屏幕指纹解锁速度再次提升10%。

配置方面，iQOO Neo 855版搭载骁龙855处理器，相较于iQOO Neo一代，CPU性能提升45%，游戏性能提升25%，AI性能提升3倍，GPU的图形渲染能力提升20%。闪存方面，iQOO Neo 855版采用UFS 3.0闪存，相较于UFS 2.1的iQOO Neo一代，在实验室测试环境中顺序读取速度提升90%，顺序写入速度提升160%。

其他方面，iQOO Neo 855版使用双Wi-Fi加速技术，可进行网络智能判断，下载速度更快，网页加载更顺畅，游戏运行更稳定。在实验室测试环境中，iQOO Neo 855版延迟降幅最高达90%。

电池方面，iQOO Neo 855版内置4500mAh大电池，支持vivo 33W Flashcharge 2.0闪充技术，屏熄状态下，10分钟内充到25%。用iQOO Neo 855版玩《王者荣耀》，可以做到充1局玩10局（按照一局15分钟计算）。

游戏方面，iQOO Neo 855版搭载Multi-Turbo 2.0，包含Center Turbo、Net Turbo、Cooling Turbo、AI Turbo、Game Turbo、ART++Turbo。在实验室测试环境中，相较于iQOO Neo一代，前台响应速度提升30%，保障游戏体验更流畅。

iQOO Neo 855版使用超级液冷散热，和非液冷散热的手机对比，采用超级液冷散热能使手机 CPU 温度下降 10 度，手机表面温度下降 2-3 度。

iQOO Neo 855版支持HDR10 技术，搭配高素质 AMOLED 屏幕，实现更高的动态范围，展现出游戏画面中更多的亮部和暗部细节，为大家呈现一场视觉盛宴。此外还支持游戏空间2.5，通过玩家游戏行为进行算法匹配，个性化推荐。游戏魔盒，增加了游戏防啸叫，游戏变声器等功能。

值得注意的是， iQOO联合网易游戏率先在iQOO Neo 855版上支持《梦幻西游三维版》HDR 10显示效果，实现更高的显示动态范围，展现出游戏画面中更多的亮部和暗部细节。

相机方面，iQOO Neo 855版采用双核1200万像素主摄像头，搭配800万超广角摄像头和一颗景深摄像头。能实现高达 120° 的超大视野拍摄（开启广角矫正后的视场角为108°），同一位置可拍摄面积约为普通摄像头的三倍。