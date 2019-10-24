腾讯QQ Linux版正式回归

IT之家10月24日消息 据腾讯QQ官方消息，腾讯QQ Linux版本回归，支持x64、ARM64、MIPS64架构。资料显示，2008年腾讯曾推出Tencent QQ for Linux，2009年之后就没再更新过。

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如何选择安装包？

Linux QQ目前支持x64（x86_64、amd64）、arm64（aarch64）、mips64（mips64el）三种架构，每种架构支持Debian系、红帽系、Arch Linux系、其它发行版中的一种或几种（未来可能继续扩充）。每一次发布均会提供架构和发行版的若干种组合支持的安装包，可按下面所述的规则进行选择。

每一个安装包会按照形如如下的格式命名：

1、选择架构：

根据你所使用的机器硬件架构选择相应的兼容架构类型（可通过uname -a查看）x64（x86_64、amd64）、arm64（aarch64）、mips64（mips64el）

2、根据你所使用的linux发行版选择格式：





3、以下是一些我们测试过的设备系统搭配与对应的安装包选择可供参考：

如何安装？

请参考你所使用的系统安装包管理器的使用说明来安装你所选择的Linux QQ安装程序，注意你需要root权限才能完成安装。在一些发行版中你可以通过双击文件管理器中的安装程序完成安装。以下是一些使用命令行来安装的例子：

sudo ./linuxqq_1.0.1-b1-100_x86_64.sh

sudo rpm -ivh linuxqq_1.0.1-b1-100_mips64el.rpm

sudo dpkg -i linuxqq_1.0.1-b1-100_armhf.deb

sudo apt install -y /path/to/linuxqq_1.0.1-b1-100_amd64.deb

sudo pacman -U linuxqq_1.0.1-ci-94_x86_64.pkg.tar.xz

如何卸载？

请尽量使用你安装时使用的对应方式来卸载Linux QQ（参考你所使用的系统安装包管理器说明）。同样需要root权限才能完成卸载。以下是一些例子：

sudo rpm -e linuxqq

sudo dpkg -r linuxqq