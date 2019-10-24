苹果iPhone 6s翻新机史上最低价：918元/1059元，90天保修期

外媒报道，苹果iPhone 6s翻新机比以往任何时候都便宜，且具有90天的保修服务。如今，有很多出色的（相对较新的）中低端Android手机价格低于300美元，甚至不到200美元。但是即使已经过去四年，iPhone 6s似乎依然适合一些人。

亚马逊Woot团购网站进行了为期一天的促销活动，完全没有附加条件。iPhone 6s 64GB存储售价129.99美元（约合人民币918元），128GB存储售价149.99美元（约合人民币1059元）。两种型号支持在美国范围内解锁供GSM运营商使用，这意味着你可以在AT&T和T-Mobile等公司免费使用这些老式软件，但不能在Sprint或Verizon上使用。

Woot提供90天的有限保修支持，出售的设备预计会出现“中等程度的磨损“，包括（但不限于）划痕、凹痕等。

据悉，苹果于北京时间2015年9月10日发布了iPhone 6s，屏幕采用高强度的Ion-X玻璃，处理器采用A9+M9处理器，CPU性能比A8提升70%，图形性能提升90%，后置摄像头1200万像素，前置摄像头500万像素。摄像头对焦更加准确，CMOS 为了降噪采用“深槽隔离”技术，支持4K视频摄录。数据连接方面，支持23个频段的LTE网络，和2倍速度的Wi-Fi连接。