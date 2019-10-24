商合杭高铁商合段、郑阜高铁安徽段正式进入运行试验阶段

据中国铁路发布，10月24日8时G55422次动车组列车从合肥南站始发，沿着商合杭高铁一路北上驶向阜阳、亳州等方向，标志着商合杭高铁商合段、郑阜高铁安徽段正式进入运行试验阶段。

商合杭高铁北起河南商丘，向南经安徽阜阳、合肥、芜湖，抵达浙江杭州，全长795公里，设计时速350公里。

郑阜高铁途经安徽阜阳、界首，河南沈丘、淮阳、周口、许昌、郑州等地，全长277公里，设计时速350公里，其中安徽段正线全长69公里。

商合杭高铁商合段、郑阜高铁安徽段8月20日进入联调联试阶段。高速综合检测列车上线，试验最高时速达385公里，对线路各系统进行综合测试，评价和验证牵引供电、接触网、通信、信号等系统的性能，验证轨道、道岔、路基、桥梁、隧道等结构工程的适用性，为开通运营提供重要技术保障。

商合杭高铁、郑阜高铁在阜阳交会，形成中西部与华东地区新的快速客运通道，并与长三角铁路网互联互通。通车后对实现华东第二通道客货分流运输，助力区域向更高质量一体化发展有着重要意义。

安徽阜阳、亳州即将迈入高铁时代，今后旅客从家门口就能乘坐高铁列车前往合肥、郑州、南京、苏州、上海、杭州、宁波等地，旅途时间较普速列车压缩一半以上。