苹果iPhone XR最香，美国Q3 iPhone买家中20%选择iPhone 11/Pro/Max

IT之家10月24日消息 CIRP表示，其数据表明，2019年第三季度约20％的美国iPhone买家选择购买三款iPhone 11系列机型之一。

CIRP表示，更具预算意识的消费者采用两种不同的方法来平衡功能和价格。

首先，也是最明显的是，用户购买基本款型号iPhone 11，而不是购买更昂贵的iPhone 11 Pro或iPhone 11 Pro Max。其数据表明，最新型号的销售比例大致分为：

iPhone 11：9％

iPhone 11 Pro：6％

iPhone 11 Pro Max：4％

其次，购买去年的iPhone旗舰产品。其数据表明，iPhone XS和XS Max的总销量（不再能够直接从Apple购买）几乎与今年的iPhone 11 Pro机型相匹配。

据悉，第三季度所有机型中最畅销的机型是苹果iPhone XR。

CIRP发现，新的iPhone 11和11 Pro/Pro Max机型占美国iPhone销量的20％，在苹果公司第四财季结束时还有两周的时间。iPhone XR占本季度美国iPhone销量的36％。

由于iPhone XR的上市时间延迟，因此与去年进行直接比较棘手。

当然，本季度（iPhone 11销量的第一个完整季度）情况可能会发生变化，但就目前情况而言，由于消费者拒绝购买最昂贵的型号，iPhone的平均售价正在下降。

苹果不再披露其iPhone的平均售价（ASP），但CIRP调查了美国iPhone买家支付的价格，以得出WARP数据：加权平均零售价。

CIRP估计，美国iPhone的加权平均零售价（US-WARP）为783美元，低于2019年6月的808美元，低于2018年12月的839美元的峰值。

iPhone XR和iPhone 11占据主导地位，但以价格更高的iPhone XS和iPhone XS Max以及iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max机型为代价。而且，iPhone 11价格比去年发布的iPhone XR低50美元。对于苹果公司来说，这代表了一种变化。

有报道称，苹果公司为满足全球许多地区对iPhone 11新型号的强劲需求而提高产量。