台湾首款5G手机将于月底上市，型号为vivo NEX 3 5G

IT之家10月25日消息 据台湾《工商时报》报道，vivo在本月23日宣布在中国台湾开售vivo NEX 3 5G版手机，预计10月29日正式开售。

据了解，在中国台湾市场的手机品牌最近半年来经常回答问题就是“何时上市5G手机？”，多数手机品牌的回答都是要等到中国台湾5G网络开通后就会引进。目前vivo宣布月底正式开售vivo NEX 3 5G版手机，这也成为第一家在中国台湾市场推出5G手机的品牌。

vivo NEX 3 5G手机尺寸为167.44×76.14×9.4，重量为217.3g。采用了6.89英寸无界瀑布屏，分辨率为2256x1080，拥有99.6%超高屏占比。

摄像方面，vivo NEX 3 5G后置三摄；为6400万主摄+1300万长焦+1300万广角组合，支持2倍光学变焦、超级夜景2.0、支持2.5cm超级微距、AI发丝级人像分割技术、4K 60帧高清录像。此外，前置摄像头为1600万像素。

硬件方面，vivo NEX 3 5G手机采用高通骁龙855 Plus平台，最高运行12GB内存，全系标配UFS 3.0，内置4500mAh电池，支持44W快充。价格方面这款手机售价26990新台币（约合人民币6236元）。