内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

台湾首款5G手机将于月底上市，型号为vivo NEX 3 5G

2019-10-25 6:57:59来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月25日消息 据台湾《工商时报》报道，vivo在本月23日宣布在中国台湾开售vivo NEX 3 5G版手机，预计10月29日正式开售。

据了解，在中国台湾市场的手机品牌最近半年来经常回答问题就是“何时上市5G手机？”，多数手机品牌的回答都是要等到中国台湾5G网络开通后就会引进。目前vivo宣布月底正式开售vivo NEX 3 5G版手机，这也成为第一家在中国台湾市场推出5G手机的品牌。

vivo NEX 3 5G手机尺寸为167.44×76.14×9.4，重量为217.3g。采用了6.89英寸无界瀑布屏，分辨率为2256x1080，拥有99.6%超高屏占比。

摄像方面，vivo NEX 3 5G后置三摄；为6400万主摄+1300万长焦+1300万广角组合，支持2倍光学变焦、超级夜景2.0、支持2.5cm超级微距、AI发丝级人像分割技术、4K 60帧高清录像。此外，前置摄像头为1600万像素。

硬件方面，vivo NEX 3 5G手机采用高通骁龙855 Plus平台，最高运行12GB内存，全系标配UFS 3.0，内置4500mAh电池，支持44W快充。价格方面这款手机售价26990新台币（约合人民币6236元）。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：vivo NEX 3 5Gvivo NEX 3

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有