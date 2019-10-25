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摩托罗拉正式推出Moto G8 Plus/Moto E6 Play手机

2019-10-25 7:09:47来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月25日消息 据gsmarena消息，摩托罗拉正式推出Moto G8 Plus和Moto E6 Play两款手机，价格为109欧元（约合人民币855元）起。

据了解，摩托罗拉Moto G8 Plus采用蓝色和红粉色两种配色，手机重量为188克。屏幕方面，采用6.3英寸IPS水滴显示屏，分辨率为2280×1080。摄像方面，前置摄像头为25MP，后置竖向排列三摄，为48MP + 16MP + 5MP组合，具有117度超广角和激光自动对焦系统等。

硬件方面，摩托罗拉Moto G8 Plus搭载高通骁龙665处理器，4GB内存和64GB内部存储空间。采用4000mAh电池，支持18W快速充电；后置指纹传感器，具有USB-C充电口和3.5mm耳机孔等。这款手机的价格为269欧元（约合人民币2111元）。

摩托罗拉Moto E6 Play搭载MediaTek MT6739处理器，配备2GB内存和32GB存储空间，电池电量为3000mAh，通过microUSB充电。装有5.5英寸HD+显示屏，宽高比为18:9。摄像方面采用后置13MP+前置5MP的组合，价格为109欧元（约合人民币855元）。

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关键词：摩托罗拉摩托罗拉手机

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