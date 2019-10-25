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孟晚舟发朋友圈，祝贺父亲任正非75岁生日快乐

2019-10-25 9:08:24来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月25日消息 10月25日是华为创始人任正非75周岁生日，其女儿孟晚舟在朋友圈发文祝贺父亲生日快乐：

父爱如高山，巍峨而绵延......

父爱如天空，深远而宽厚......

父爱如大海，永恒而深邃（只是偶尔会咆哮）......

孟晚舟同时还配了一张图，图片是自己的照片和一封写给任正非的信。信中提到：“今年，女儿无法陪在你的身边......这些都请你先欠着哈。等我回来，你再慢慢地还哈！”

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关键词：孟晚舟任正非

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