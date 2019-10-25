孟晚舟发朋友圈，祝贺父亲任正非75岁生日快乐

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家10月25日消息 10月25日是华为创始人任正非75周岁生日，其女儿孟晚舟在朋友圈发文祝贺父亲生日快乐：
父爱如高山，巍峨而绵延......
父爱如天空，深远而宽厚......
父爱如大海，永恒而深邃（只是偶尔会咆哮）......
孟晚舟同时还配了一张图，图片是自己的照片和一封写给任正非的信。信中提到：“今年，女儿无法陪在你的身边......这些都请你先欠着哈。等我回来，你再慢慢地还哈！”
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有