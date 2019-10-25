广电5G网络建设计划出炉

IT之家10月25日消息 据广州日报报道，近日，中国广电的5G试点城市、实验网建设方案相继公布。据了解，中国广电首批共设立了包含北上广深在内的16个试点城市，总投资为24.9亿元。

报道称，根据《中国广电5G试验网建设实施方案》显示，中国广电首批共设立了包含北京、上海、广州和深圳在内的共16个试点城市，总投资为24.9亿元。

此外，《中国广电5G试验网建设实施方案》中还提到，中国广电将基于共建共享谈判拟定的商用组网方案，在10-12月在16个试点城市进行试点工作，在明年上半年完成40个大中型城市的建网，在下半年完成334个地市及重点旅游城市的网络建设；并在2021年争取完成全国所有城市、县级、乡镇和重点行政村的覆盖，逐步实现覆盖全国95%以上人口的目标。

据了解，中国广电于2014年5月28日正式挂牌，注册资金45亿。在2016年5月5日，中国广电获得《基础电信业务经营许可证》，可在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务，还拥有700MHz频段的使用权。

此前资料显示，700MHz频段被看做是发展移动通信的黄金频段，具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势特性，而且适合5G底层网络。

