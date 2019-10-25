Keep回应大裁员：合理优化80-120人

10月15日午间消息，针对裁员传闻，Keep方面回应称，网传300人不是真实数据，此轮优化实际占800人的10%-15%。

今日有媒体报道，健身App Keep开始了一轮大裁员。报道称，此次Keep裁员涉及人数或有两三百人，甚至可能更多。而keep在裁员前员工数大约为八百人。

Keep方面对此回应，网传300人不是真实数据，此轮优化实际占800人的10%-15%。

同时，Keep方说明：“对于互联网公司来说效率就是生命，优化人才结构提升组织效率是公司长期发展的管理必要项。Keep目前在快速成长阶段，没验证通过的业务及时关掉，绩效差的进行优化，是合理的组织调整和优化现象。但我们会让每一位员工都获得合理补偿，好聚好散，也衷心感谢他们在Keep的付出，希望他们未来一切顺利。”

对于网传的“裁掉的都是应届毕业生”的说法，Keep也回应道“不只是应届毕业生，每个团队都有，是根据全公司业务线来调整的。”

不久前，Keep合伙人刘冬曾对外表示，Keep的营收构成分为四部分：运动产品、广告、App会员以及Keepland，其中运动产品在收入占比中排名第一。而刘冬做负责的运动产品作为Keep当前的第一大现金流，以每年300%的增速增长，已达到十亿销售额。