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199元，微软Office 2019家庭和学生版永久授权密钥双11限时促销

2019-10-25 14:33:26来源：IT之家作者：木木责编：木木评论：

京东大福龙数码专营天猫店针对Office 2019家庭和学生版双11活动进行中，促销价299元，限时限量200元券，实付199元到手（微软官方零售价748元）。

京东微软Office 2019家庭和学生版永久授权密钥Office 家庭和学生版2019  在线密钥*1券后199元领100元券

Office 2019家庭和学生版包含Word、Excel和PowerPoint三大部件，为永久授权，支持电脑重装、设备更换的重新激活（需绑定微软帐号可支持移机），限1台PC使用（不支持Mac）。

Office 2019更新，是对过去三年在Office 365里所有功能进行整合，其中部分更新如下图：

▲ 点击查看大图

• 有需要的用户，也可以前往辣品选购Office 365个人版和家庭版：

自2018年10月2日起，Office 365个人版和家庭版订阅用户权益升级：个人版和家庭版订阅用户安装设备将不再设限，每个账号最多可激活5个设备，家庭版从5个账号增加到6个，还有1TB OneDrive扩容。因此推荐选购家庭版订阅，性价比更高

Office 365个人版1年订阅电子版：

Office 365密钥原价专享价小程序
1年订阅个人版￥398￥298点此购买

Office 365家庭版1年订阅电子版：

• 除了专享立减100元特惠外，现在购Office 365 家庭版电子密钥更可获赠限量的微软笔记本

下单后，Office 365 家庭版电子码在线秒发；在订单“备注”里填写邮寄地址，赠品将于工作日包邮寄出。

Office 365电子码活动价赠品小程序
1年家庭版￥398备注可领点此购买

• 常见问题：https://products.office.com/zh-cn/microsoft-office-for-home-and-school-faq

• 官方支持：https://support.office.com/zh-cn

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关键词：Office 2019Office 365

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