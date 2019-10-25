内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

美团打车：基本实现合规经营，人脸识别24小时全覆盖

2019-10-25 15:26:04来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

今日，美团打车发布了最新公告，公布了安全整改进展。美团打车表示，其针对合规率不足、人车一致性管理及驾驶员安全教育待强化、背景审核准确性待提升、安全责任体系落实需加强、信息安全管理和用户隐私保护需加强5项问题，逐一细化整改措施。

美团打车表示，南京现已实现基本合规，目前每月可办理约300至500个网约车驾驶员从业资格证。订单合规承托比提高至90%，并连续半年一直稳定在90%左右。在上海，美团打车全力推动驾驶员从业资格证办理，并将在此基础上，进一步加强对存量驾驶员的考证培训力度。

人车一致性管理方面，美团打车平台已经实现了人脸识别24小时全天覆盖，驾驶员在每日出车前必须通过人脸识别检测，确认驾驶员本人与注册信息一致后才能开始运营，否则无法出车。

此外，今年以来，美团打车共封禁处理“人脸识别作弊”司机账号761个，迫使2个贩卖“人脸作弊软件”的网络黑产停止服务。美团打车表示，目前针对人脸识别的作弊情况在美团打车平台上已基本消除。

同时，美团打车还将加强驾驶员线上培训，重点提高覆盖率和学习考试闭环。其建立了线上驾驶员端App“司机课堂”模块，目前共上线课程64门。截止到2019年8月20日，课程累计点击量约110万次，日均点击量约4000次。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：美团打车

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有