美团打车：基本实现合规经营，人脸识别24小时全覆盖

今日，美团打车发布了最新公告，公布了安全整改进展。美团打车表示，其针对合规率不足、人车一致性管理及驾驶员安全教育待强化、背景审核准确性待提升、安全责任体系落实需加强、信息安全管理和用户隐私保护需加强5项问题，逐一细化整改措施。

美团打车表示，南京现已实现基本合规，目前每月可办理约300至500个网约车驾驶员从业资格证。订单合规承托比提高至90%，并连续半年一直稳定在90%左右。在上海，美团打车全力推动驾驶员从业资格证办理，并将在此基础上，进一步加强对存量驾驶员的考证培训力度。

人车一致性管理方面，美团打车平台已经实现了人脸识别24小时全天覆盖，驾驶员在每日出车前必须通过人脸识别检测，确认驾驶员本人与注册信息一致后才能开始运营，否则无法出车。

此外，今年以来，美团打车共封禁处理“人脸识别作弊”司机账号761个，迫使2个贩卖“人脸作弊软件”的网络黑产停止服务。美团打车表示，目前针对人脸识别的作弊情况在美团打车平台上已基本消除。

同时，美团打车还将加强驾驶员线上培训，重点提高覆盖率和学习考试闭环。其建立了线上驾驶员端App“司机课堂”模块，目前共上线课程64门。截止到2019年8月20日，课程累计点击量约110万次，日均点击量约4000次。