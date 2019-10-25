【IT之家评测室】华硕灵耀X2 Pro深度评测：RTX Studio样板机，RTX 2060 + 双4K屏

随着硬件性能的不断提升，笔记本的创新朝着两个相反的方向发展，一个是只追求性能和散热，傻大黑粗、习武之人必备；一个是追求极致的轻薄和续航，精致便携、小家碧玉最爱；除了这两种思路，华硕近年来不断在触控板甚至是第二屏方面探索，从触控板集成数字键盘到触控板替换为小屏幕的ScreenPad 2.0，再到划出一半C面作为第二屏的ScreenPad Plus（+），比如IT之家这次收到的华硕灵耀X2 Pro，便是搭载了ScreenPad Plus的高端产品，可以与主屏实现无缝配合，又有顶级配置加持，为设计师等创造者打造，旨在为设计师提高效率，让笔记本的速度跟得上设计师的思路。另外作为首批NVIDIA RTX Studio笔记本，超高配置配合RTX Studio套件，为创作者带来前所未有的体验。麦子也体验这款X2 Pro一段时间了，和大家一起来认识一下这款近三万二的笔记本，我刚知道售价时也是想着打扰了，但体验之后发现，诶~有点儿意思，除了“最强移动端处理器”，一起来看一下这块全宽4K触控屏能带来怎样的新奇玩法，X2 Pro又是怎样为RTX Studio笔记本打样板的。

一、外观&设计 – 外观精致，用料扎实

许多笔记本产品靠着自身的轻薄、材质和高颜值，刚开箱时便足够惊艳，而华硕灵耀X2 Pro靠的则是全新的设计和配色。A面使用的是华硕灵耀家族标志性的同心圆金属拉丝设计，圆心处有金属高光处理的ASUS logo，不过这次圆心和logo并非在A面中央，而是平移至左侧（合盖视角）。华硕灵耀X2 Pro也使用了全新的翡翠玉配色，在麦子看来是一种深沉内敛、稍微偏蓝的墨绿色，有着一丝金属光泽，配合非对称的设计，让人眼前一亮，整体简约大气。

B面是一块15.6英寸的OLED触控屏，分辨率为3840×2160，4K UHD，拥有100% DCI-P3、133% sRGB广色域，以及100000:1的对比度，支持HDR，出场校色，系统自带颜色配置文件，单就这块屏幕而言在笔记本产品中是不可多得的好屏幕，够细腻、够艳丽、够干净、够精准。

上边框放置一枚720P摄像头，摄像头左侧为摄像头指示灯以及收声mic，摄像头被启用时指示灯会亮起，右侧为红外传感器，用于Windows Hello红外面部识别。华硕灵耀X2 Pro的屏幕边框放在现在的笔记本中并不算窄，好在继承了家族传统小翘跟设计，（也就是我们喜欢叫的“小翘臀”，）屏占比也达到了了89%，下边框并没有logo，至于为何下面会见分晓，另外，仔细观察会发现屏幕是略微悬浮于外侧金属边框的。

C面是华硕灵耀X2 Pro的精髓所在，第一眼看去布局有些新奇，点亮后十分惊艳，C面约一半的面积是一块雾面触控屏，便是ScreenPad Plus，分辨率为3840×1100，官方称之为“全宽4K屏”，屏幕表面有类似磨砂的处理，触控手感十分顺滑，作为本机最大的亮点，后续我们会当做特色功能着重介绍。ScreenPad Plus下边框较宽，放置了“ASUS ZenBook”的银灰色logo，将logo下移至ScreenPad Plus的下边框是一个很聪明很讨巧的设计，配合ScreenPad Plus较窄的上边框，暗示用户主屏幕与ScreenPad Plus可作为一整块4K+触控屏使用，这是视觉上的暗示，后续我们会详细介绍功能和使用体验上的一体性。

ScreenPad Plus区域下方便是键盘和触控板，由于ScreenPad Plus占据了较大的面积，所以键盘和触控板设置得十分紧凑、规整，下沉区域为斜切边，距离C面边缘的距离非常近；键盘和触控板的颜色与A面基本一致，有三级可调背光，键盘键程为1.4mm，麦子个人感觉手感适中，较为扎实；触控板在键盘的右侧，表面覆盖一层玻璃，滑动手感类似ScreenPad Plus的磨砂质感，更细腻，下部分按压手感直上直下，反馈清脆，触控板集成了虚拟数字键盘，开关在右上角类似计算器的小图标，需要用按压但没有反馈，左上角的按钮可以调节虚拟数字键盘两级LED背光；触控板上方有四个按键分别是风扇调节、主副屏切换、切换ScreenPad Plus模式和电源键，风扇转速分为“自动”和“加速”两种模式，其余两个按键我们会留到和ScreenPad Plus一起讲，另外电源键设置在单独的位置，周边没有常用的按键，大大降低误触风险，点个赞。

D面有两块防滑区域，上方的较窄，姑且可以称之为条状，下方便是一整块，质地较硬，有仿皮革纹路，果然高端产品对细节的把控都很极致；两块进风口采用密集的圆形开孔，中间有Windows和英特尔九代酷睿i9的认证贴纸和序列号等信息；从D面可以直观地看出机身整体硬朗、棱角分明的风格，四边都有非常夸张的斜切角，重要的开孔也都安放在这些斜面上，转轴处和两侧都有出风口，左右两侧下方为扬声器开孔，下边还有一个RGB灯条，前侧面还有哈曼卡顿的认证标志。

华硕灵耀X2 Pro采用全铝一体工艺外壳，金属质感拉满，周身充满各种斜切处理，机身四周都是接近镜面的金属高光面，乍看下感觉横平竖直，仔细观察可以发现非常多的切割角度，细节丰富。作为一台拥有顶级配置的笔记本，华硕灵耀X2 Pro远算不上轻薄，机身约24mm厚，不算超过800g的230W适配器，全铝机身约2.5kg；机身开合角度约为130°，得益于好看的“小翘臀”设计，开盖时抬高机身既可以增加B面的屏占比，也可以增加进风量增强散热。

另外由于键盘下移，华硕还给灵耀X2 Pro标配了一个掌托，掌托表面覆盖了与D面防滑垫类似的材质，右上方有“ZenBook Series”字样，搭配使用打字时舒适度可以得到一定的保证，还有一个细节，我们提到过键盘底部的斜边上有一条RGB灯条，附赠的掌托上也有一个导光条，可以在接通电源时，原本打在桌面上的灯光，导流至掌托上方，这很RGB。

接口方面，机身左侧从左至右依次有DC电源输入接口、HDMI 2.0接口和一个USB Type-A 3.1 Gen2（真3.1）接口，右侧依次有运行和充电指示灯、满速（40Gbps）雷电3接口、耳麦接口和一个USB Type-A 3.1 Gen2接口，整体而言华硕灵耀X2 Pro接口较为齐全，两个USB Type-A接口可以较为全面的兼容市面上的主流外设，速率也是USB 3.1起步，支持满速雷电3，非常给力。有一点比较遗憾的是，雷电3接口并不支持反向充电，不能用Type-C充电器应急，出门需要多带一个不轻的适配器。另外谈到接口也提一下无线连接性，华硕灵耀X2 Pro支持WiFi 6和蓝牙5.0。

华硕灵耀X2 Pro的A面C面非常惊艳，规整、大气，而丰富的细节让设计变得更有层次，麦子认为机身四边的高光部分十分漂亮，这款笔记本既好看又耐看；精致的做工和扎实的用料可以提升机身的质感和强度，但也让轻薄程度大打折扣，赠送掌托非常贴心，只是不算很轻的机身加上比较多的配件也降低了便携性；接口种类和数量尚可，速率上也很给力，两个10Gbps和一个40Gbps，视频输出支持HDMI和DP（雷电3），只是雷电3接口不支持反向充电算是一个小小的遗憾。华硕灵耀X2 Pro颜值很高，做工精致，细节处能带来一些惊喜，接口够用，设计上当然也有一些瑕疵，总体瑕不掩瑜，很优秀。

二、RTX Studio - 创意加速

华硕灵耀X2 Pro在视觉上最引人注目的地方在于ScreenPad Plus，但在身份上最亮眼的莫过于在首批通过NVIDIA RTX Studio认证的笔记本中，配置也是首屈一指的。华硕灵耀X2 Pro搭载了英伟达GeForce RTX 2060，并不是搭载RTX显卡就可以通过RTX Studio笔记本认证，除了最重要的RTX显卡，对其他硬件也是有要求的：

GPU：GeForce RTX 2060，TITAN RTX，Quadro 3000 RTX，或更高；

CPU：英特尔酷睿i7或同等性能处理器，或更高；

内存：16GB，或更多；

SSD：512GB，或更大；

显示器：（笔记本或多合一设备）1080P或4K。

华硕灵耀X2 Pro除了显卡是符合标准的RTX 2060，其他方面均为超额或翻倍完成，后续有详解。

RTX Studio笔记本等于是英伟达和OEM厂商合作，厂商产品满足以上标准，可以通过RTX Studio笔记本认证，由英伟达为用户提供一整套完整且完善的方案，满足创作需求，主要面向设计师、视频制作者等。这套方案由硬件和软件组成，硬件自然是使用图灵架构的RTX显卡，对此我们已经非常熟悉了，除去CUDA外，RTX显卡还具有支持光线追踪的RT Core以及加速人工智能的Tensor Core。前者可提供高达每秒百亿级的光线，加速光线追踪，支持端对端的3D内容创作，渲染速度往往是CPU的数倍甚至数十倍，在Substance Designer材质和纹理处理、Arnold in Maya 3D模型渲染和虚幻4引擎模型制作等场景中加速明显。

后者则可为人工智能推理提供高达10倍的计算能力（TITAN RTX较TITAN XP），在Lightroom、Premiere和达芬奇等场景下能够带来更为可观的AI加速。

而软件层面，称为NVIDIA STUDIO套件，包括STUDIO驱动和STUDIO SDK。前者专门针对主流的创作软件优化，进行GPU加速，包括Autodesk Arnold、Adobe Lightroom、DaVinci Resolve、Autodesk Maya、3ds Max，Adobe Premiere Pro、Photoshop，Cinema 4D、V-Ray等等。后者则是提供给软件开发者，更易于调用有利于RTX显卡的特性去开发创作软件。

还有一点需要说明的是，NVIDIA Studio驱动和Game Ready的用户需求不同，只不过Studio驱动更看重稳定性，并不会向Game Ready驱动更新频率那么高，此外，用户还可以手动切换首选驱动类型。

Octane是最快的GPU渲染器之一，Octane Render在高性能显卡的配合下渲染速度可大幅领先CPU渲染，OctaneBench是基于Octane模型对GPU进行跑分的软件，华硕灵耀X2 Pro搭载的移动版RTX 2060在OctaneBench中总分为148.14，从结果可以看出对比GTX 980显卡，在每一项的速度上都有比较多的领先，与官网的参考平均分数也比较接近。

RTX Studio笔记本为创作者们提供了多方面的性能保障，包括平面设计、视频制作、图片编辑和3D内容等，其中视频制作的创作需求和硬件要求是相对有代表性的，我们也在Adobe Premiere Pro CC 2019中测试了4K视频的回放和渲染表现。

Adobe Premiere Pro CC主要通过处理器运算，GPU实现硬件加速，RTX Studio笔记本的一大优势便是RTX显卡可以与笔记本核显实现协同硬件加速，在华硕灵耀X2 Pro就是RTX 2060和UHD 630同时硬件加速。

在Adobe Premiere Pro CC 2019项目设置中将渲染程序设置为“Mercury Playback Engine GPU加速（CUDA）”以开启RTX GPU加速。分别对3个4K视频序列进行完整分辨率下回放和渲染测试。

第一个序列为常见的视频开场，由两个视频层和一个标题图层组成，应用了镜头失真、高斯模糊、马赛克、查找边缘以及视频转换等效果，编辑模式为RED Cinema，时基为23.976帧/秒，序列共1439帧，59秒，回放期间平均帧率为23.6帧，共丢失23帧，渲染总用时24秒，即每秒渲染59.96帧。

第二个序列为编辑完成的视频序列，通过调整图层来定义项目，使用了包括缩放视频、亮度曲线调整、快速模糊、噪点、色调、RGB曲线、黑白效果、图形混合以及视频叠加等效果，编辑模式为DSLR，时基为23.976帧/秒，总时长3分9秒，共4547帧，回放平均帧数为24帧，共丢失0帧，渲染总用时195秒，每秒渲染帧23.32帧。

第三个序列展示了三个4K时间轴内同时处理3个1920×1080子序列，显示3个单独的子序列，其中1个为重复序列，子序列所有效果都在主时间轴内处理，编辑模式为RED Cinema，时基为23.976帧/秒，序列时长3分12秒，共4615帧，回放期间平均帧率为20.27帧，共丢失715帧，渲染总用时230秒，即每秒渲染20.07帧。

通过上述三次回放测试可以看出，使用RTX 2060进行CUDA加速，完整分辨率下，单个序列基本可实现无丢帧实时回放，包含多个子序列由于回放等于小于目标帧速率，无法判断性能上限，所以有进行预渲染测试，强制系统尽可能快地处理每个帧，可以看出部分序列预渲染时间远低于回放时间，但有些序列渲染帧数低于回放帧数，是由于需要对新的临时视频文件进行编码产生了额外的工作量。其实预渲染就是为了解决回放帧率较低而剪辑卡顿的问题，既然已经可以实现零丢帧或少丢帧回放，这时候便没有预渲染的必要了。从测试结果可以判断Mercury Playback Engine GPU加速（CUDA）对4K视频序列回放加速效果显著。

三、性能 & 表现 – 顶级配置，流畅自如

看完外观来看看内在，作为一款超过三万元的为创作者打造的笔记本，配置自然也是不含糊，先来盘点一下主要配置：

CPU：英特尔酷睿i9-9980HK

显卡：英伟达GeForce RTX 2060 6GB GDDR6

内存：32GB DDR4 2666MHz双通道内存

硬盘：三星PM981 1TB SSD

屏幕：15.5”4K OLED触控屏+ 14”3840×1110 ScreenPad Plus

1、跑分

从命名可以看出，9980HK，几乎不会有更高规格的移动端处理器了，这颗处理器采用14nm制程工艺，英特尔第一次在移动端处理器采用8核16线的设计，，基频2.4GHz，最大睿频频率5.0GHz，三缓16MB，TDP 45W，最大支持128GB DDR4 2666MHz双通道内存，搭载UHD 630核显，显卡最大动态频率为1.25GHz。从规格来看已经要甩主流的i7-9750H一大截了。

移动版的RTX 2060大家应该不陌生了，采用图灵架构，TU-106核心，12nm工艺制程，108亿个晶体管，1920个CUDA，基频960MHz，Boost频率1200MHz，192bit位宽，6GB GDDR6显存，支持光线追踪和DLSS。参数都了解了，那表现会如何呢，跑分看看吧。

首先是CPU：

Cinebench R15单核195cb，多核1585cb，多线程倍数8.12；

R20单核468pts，多核3422pts，多线程倍数7.30；

V-Ray Benchmark渲染分数为10449分；

国际象棋相对速度52.76，每秒千次分数25327分。

从结果可以看出，CPU不管是单核性能还是多核性能都十分强悍，几乎就是一个“小9700K”了。

CPU & GPU联合跑分：

我们使用3DMark运行了Time Spy、Fire Strike和Port Royal三类共6项测试，结果如下：

Time Spy：总分5849，显卡分数5635，CPU分数7454；

Time Spy Extreme：总分2740，显卡分数2630，CPU分数3601；

Fire Strike：总分13431，显卡分数14519，物理分数18353；

Fire Strike Extreme：总分6794，显卡分数6889，物理分数18535；

Fire Strike Ultra：总分3446，显卡分数3287，物理分数18622；

Port Royal：显卡总分3144。

对比来看，处理器和显卡的组合已经属于顶级配置，但性能释放上考虑到稳定性属于相对保守的一方，所以华硕灵耀X2 Pro相对于硬件加速和游戏，更适合渲染任务。

存储组合：

CPU和显卡处理的数据都是从存储设备上调用读取的，所以存储设备的性能对整体表现也有制约，来看一下内存和SSD的表现。

运行AIDA64的内存预缓存测试，内存读取速度为36431 MB/s，写入速度为35944 MB/s，复制速度为32900 MB/s，延迟为71.2ns，在笔记本内存中不差。

SSD为1TB的三星PM981，支持PCIe 3.0×4速率，是顶级的PCIe 3.0 SSD，读写速度自然不用担心。用CrystalDiskMark测试，结果顺序读取速度在2700 MB/s上下，顺序写入速度约2200 MB/s；随机读取和写入速度都在400 MB/s左右。

2、实际表现

对于显卡，既然是支持光追的显卡，跑一跑光追游戏应该不过分吧，我们选择《古墓丽影：暗影》来做测试（切换到Game Ready驱动），RTX 2060移动版拖4K分辨率的屏幕玩游戏显然有点强人所难，我们需要稍微降低分辨率、画质和效果来运行。

在调整各种因变量跑过几轮测试后，我们发现在2K分辨率下，画质调整为预设高，打开抗锯齿，关闭光追，开启DLSS的情况下，平均帧数可以达到54帧，算是一个可玩的状态；开启最高等级的光追帧率大幅下降至平均33帧，这颗RTX 2060确实不那么适合玩游戏。倒也不是不能玩，适当降低分辨率或者特效，稳定60帧还是不成问题的，比如分辨率设为1080P，光追等级调低，开启DLSS等，毕竟1080P的分辨率在15.6寸的屏幕上也不是不能看。

综上，作为一款笔记本产品，这个配置已经算是很顶级了，也印证了为创作者设计的产品思路，GPU表现确实没的说，不管是3D渲染还是平面设计，多数情况下都可以让电脑跟得上设计师的思路，视频编码也有不俗的表现；在1080P或2K的分辨率下也可以畅玩一部分3A游戏，2K分辨率在15.6寸的屏幕上观感也很好了。更重要的是，华硕灵耀X2 Pro是一款RTX Studio笔记本，拥有NVIDIA STUDIO套件支持，STUDIO驱动和STUDIO SDK结合RTX GPU，软硬件结合，为设计师、视频制作者等创作者提供完善的解决方案，助力创作。流畅剪辑、快速导出4K高码率视频高码率视频，在笔记本上之前都是不敢想象的，但现在入门级RTX显卡便可以实现这一操作。所以虽然华硕灵耀X2 Pro 31999元的售价乍看下非常高，但对于创作者来说这个价格能带来的性能提升应该是物超所值的。

四、特色功能 – 双屏玩法多多，效率大增

大家久等了，我们来聊一聊华硕灵耀X2 Pro这款产品最大的亮点——ScreenPad Plus。之前我们已经了解到这是一块14英寸的“全宽4K”触摸屏，触摸手感非常棒，现在我们就来解析一下这块ScreenPad Plus。

本质上，这是一块14英寸、分辨率为3840×1110的触摸屏，即笔记本自带的第二块显示器，和外接一个显示器没有本质上的区别，当然分辨率是为了给键盘和触控板留有一席生存空间。放图标、放窗口、左边缘滑呼出多任务界面以及右边缘滑呼出通知栏都是没有问题的。

之所以称之为ScreenPad Plus，是因为通过名为ScreenXpert的软件驱动实现功能，包括亮度调节、任务群组、窗口切换、窗口排布、应用程序浏览器（多任务）和键盘锁定等。ScreenXpert就是一款集屏幕管理、窗口配列、小工具箱等功能的软件。

ScreenXpert以及这些功能我们挨个来看：

ScreenXpert主界面平时在ScreenPad Plus左边缘外侧（其实是后台），只留下一个只想右边的箭头悬浮在ScreenPad Plus的左侧边缘，点击一下即可呼出ScreenXpert主界面，小箭头可在设置中隐藏，隐藏后点击相同位置仍可直接呼出ScreenXpert主界面。

来看一下这个主界面或者叫首页，大致分为左边栏和右边图标区域，名为启动栏；左边栏从上至下依次为亮度调节、任务群组、主副屏切换、应用程序浏览器、禁用/启用键盘和设置；右侧启动栏自带有五个图标，分别是快捷键（Quick Key）、手写输入（Handwriting）、数字键盘/计算器（Number Key）、应用市场（AppDeals）和我的华硕中心（MyASUS），其中AppDeals是MyASUS的一个功能。

将应用图标添加至启动栏有两种方式，一种是直接将图标拖拽至此，另一种后边会提到，标记图标可以点击右上角编辑按钮（铅笔）、触控长按、鼠标左键长按、鼠标右键单击等方式触发，点击图标右上角的叉叉，即可删除。

ScreenXpert最基础也是最主要的功能，是统筹、规划、安排ScreenPad Plus和主屏幕间中的所有应用程序窗口，比如当你拖动一个窗口时，在你鼠标开始移动不远处，会出现三个功能按钮或者叫区域，将鼠标停留在对应区域内，即可实现对应的功能。最左侧的是将窗口切换至ScreenPad Plus全屏显示状态，中间的是在左侧基础上，将应用程序图标固定到启动栏，最右侧的是窗口同时充满两块显示器，可在任意显示器实现控制，没有通过英伟达PhysX等功能，即可在分辨率、缩放比例不同的两块显示器间完成一定的协作，使用时最好在设置中勾选自动隐藏任务栏，但从截图来看，任务栏还是漏了个头。

目光回到侧边栏，亮度应该不难理解，拖动即可。

任务群组有点意思，有点类似与宏（Macro），ScreenXpert最多支持设置四组任务群组，每个任务群组最多可在两个屏幕上排列五个窗口。使用方法很简单，按照自己喜欢的方式将至多五个窗口排列好，点击任务群组按钮，点击右侧三个小圆点，点击捕获，创建的任务群组即可出现在上一级菜单中。

▲效果图

主副屏切换也是非常快捷的功能，按一下，主屏幕和ScreenPad Plus中的窗口会互换，但每款屏幕中窗口的相对位置不变，即所占屏幕的比例不变。

▲切换前

▲切换后

应用程序浏览器就是一个多任务预览界面，把ScreenPad Plus中运行的ScreenXpert小工具以卡片的形式列出，可以逐个关闭或一键关闭。

然后是禁用/启用键盘，恭喜看到这的读者发现一条隐藏支线，华硕灵耀X2 Pro是带有一支手写笔的，两块屏幕都支持，当你在ScreenPad Plus上“伏案书写”时，为了不压倒键盘双臂悬空多累啊，所以这个功能很实用，键盘整体禁用掉就解决问题了（当然不包括电源键），写完画完再启用就好啦。

设置里面就比较常规了，可以设置的项目倒不少，ScreenPad Plus亮度、背景、默认窗口大小、排版功能开关等。

最后再看一下启动栏的小工具，快捷键就是字面意思，将一些快捷键编辑到一个按钮中，自带了一些常用打得，可以自定义，还可以和应用程序链接。麦子个人以为随手就能按出来的快捷键在这没什么意义，但要一些“大动干戈”的快捷键添加进去就比较方便快捷了，比如Photoshop中的“Ctrl + Shift + Alt +其他键”，之前要么单手费劲又别扭，要么双手操作还不如鼠标多点几下快，编辑一个Quick Key就解决了，不错。

手写输入，又要用到那支手写笔，可以手写出入Windows中已包含的语言，支持一次性写入多个字符，中英文混写也可以识别。

数字键盘，和触控板上的数字键盘状态是同步的，同时可用或不可用，可见触控板上的LED背光数字键盘也是由ScreenXpert驱动的。

除了这些自带的小工具，ScreenPad Plus最大的用处依然是作为主屏幕的辅助或扩展，如Corel Painter，主屏幕显示主页面，ScreenPad Plus放置工具、参考数据或来源文件，算是比较好地体现双屏的协作能力。

其实我们还有一个坑没填，前边提到触控板上方还有四个按钮，中间两个因为和ScreenPad Plus有关就留到现在介绍，一是和ScreenXpert左边栏中主副屏切换功能的物理按键，二是ScreenPad Plus状态切换，共两种状态，即启用和禁用。

ScreenPad Plus给人的第一感受是新奇，熟悉功能后发现玩法特别多，有几项对于提高效率有一定帮助，比如任务群组、某些快捷键、主副屏切换、数字键盘等等，也有面向创作者专门适配软件，总之多了一块屏幕，玩法更多了，某些场景下的效率也提升了。

另外多提一嘴，做个预告，ScreenPad Plus是相对于ScreenPad 2.0讲的，之后我们会在另一款机型上介绍ScreenPad 2.0。

五、续航 & 散热 & 噪音 – 更适合做一个安静的大壮汉

华硕灵耀X2 Pro外观硬朗、精致、颜值很高，配置顶级、性能强劲，ScreenPad Plus带来了更多的玩法也可以很好地提高效率，但这些优点对于续航、散热和噪音表现来说却是莫大的压力。

华硕灵耀X2 Pro配备了一块71Wh的电池，在笔记本阵营中不算小，放在这样的体量中不算大，两块4K显示器对续航的影响应该不小，以及这颗i9-9980HK PL1为65W，比默认的45W高不少，还有RTX 2060也是电老虎续航压力还是很大的。亮度调到最低、电池选项设为“最长续航”、关闭键盘背光、关闭WiFi等，测出来的超长的待机时间实际意义不大，不如我们……模拟一下日常使用场景，来测一下，给大家个参考。

电源选项设置为“更长的续航”，主屏幕亮度设置为80%，ScreenPad Plus亮度设置为约50%，模拟小编本人使用电池时的使用习惯，使用PCMark 8下的Work模板测试续航，成绩最终为1h 46min，如果所有负载调到最低，成绩可能为5~6h。实际使用中，容量不小的71Wh电池在强大的配置面前也显得力不从心，当然这也是所有高性能笔记本的通病，麦子个人对这个表现是可以接受的，那些傻大黑粗的顶级游戏本不见得有更好的表现，起码华硕灵耀X2 Pro还很好看。这样看来华硕灵耀X2 Pro的电池更大的意义在于提供一定的便携性，应急使用防止意外断电，避免丢失数据，毕竟这台高性能的笔记本多数情况下都会有充足的电源供应以便发挥出全部实力。

同样，顶级配置对散热也是中规中矩，鉴于31999元人民币的售价，小编不太舍得（gǎn）拆开看内部结构，无从得知散热配置，官网也没有提供散热数据参数，网上找了一下大家也都非常谨慎，不过最终还是在宣传视频中发现了一些端倪。从截图来看，应该是四热管双风扇设计。

风扇调至加速，双烤时CPU很快超过90℃过热降频，显卡也上到80℃，不过日常使用中，不会出现CPU显卡同时满负载的情况。但非常有意思的一点是，华硕灵耀X2 Pro好就好在虽然很容易热，但不会对用户体验造成很大困扰，除了两侧出风口是真的热，ScreenPad Plus区域不热，键盘区域不热，手放在掌托上，也不热；温热感最明显的区域在WASD键和ScreenPad Plus之间的黑边，不过一般接触不到，手持鼠标比较自然的姿势实测在键盘和掌托右侧，出风口吹不着。如果是设计师有意为之真是有点厉害了。

室内底噪为33dB，插电源双烤时，认为噪音为48dB左右，不算吵。

华硕灵耀X2 Pro续航也没跳出这个配置笔记本的平均水平，应个急倒也够用；在24mm的机身中四热管双风扇的散热配置中规中矩，但奈何还是不能很好地压住i9-9980HK和RTX 2060，但庆幸对用户体验没什么影响，不易被感知；噪音说实话控制得不错，在这个体量中算是很安静的了，在风扇策略为“加速”下依然比较安静，打个不太恰当的比方，就像是俊朗外形的偶像包袱，不愿太聒噪，这可能也是散热表现不佳的原因之一吧。综合性能、续航、散热和噪音来看，华硕灵耀X2 Pro不太便携，更适合在一个有着充足电量供应的地方安安静静地秀肌肉干活。

总结–屏幕多了，效率高了，创作者好帮手

华硕灵耀X2 Pro，一台颜值还挺高的笔记本，顶级的硬件配置，强悍的性能，两块4K触控屏，多了数种玩法，效率也能提高不少；美中不足的是你不能很方便的带着华硕灵耀X2 Pro到处跑，一方面挺沉的，另一方面还要常备适配器，好在感受不到热量和噪音，给足电量供应，干活一点不含糊，妥妥的创作者的好帮手，31999元的售价是大多数用户难以接受的，但RTX Studio带来的创作加速和双4K屏带来的效率提升绝对是值回票价的。



