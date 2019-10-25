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6GB+128GB版新低，魅族16th Plus手机京东秒杀1788元

2019-10-25 18:08:35来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家10月25日消息 魅族16th Plus 6GB+128GB版今日京东降至2598元，有需求的小伙伴可以下手了，实属好价：点此购买

魅族16系列最早发布于2018年8月份，魅族16th系列机型搭载了骁龙845处理器，6GB/8GB内存，屏幕为6.0英寸/6.5英寸，采用了非刘海全面屏，配置屏下指纹，屏占比达91.18%，机身薄7.3mm。

配置方面，魅族16th系列搭载骁龙845移动平台，最高配备8GB LPDDR4X，存储最高配备256GB UFS 2.1。连接方面支持蓝牙5.0、高通aptX、索尼LDAC CD级无线音质，并有立体声双扬声器，保留3.5mm耳机孔。电池容量3010mAh，并支持快充，30分钟可充入67％。

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