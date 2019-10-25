《宝可梦：剑/盾》已公布宝可梦介绍视频释出：新形态超强

IT之家10月25日消息 今日官方释出了一段《宝可梦：剑/盾》全新宣传片，其主要内容便是对目前已公布的伽勒尔地区新宝可梦进行介绍，还包括对一些老宝可梦极巨化全新形态的介绍，一起来看一下。

《宝可梦：剑/盾》是任天堂于2019年2月27日公布的宝可梦游戏新作，是《宝可梦》系列的第八世代作品。本作将会加入新的宝可梦以及新的地区，同时将支持精灵球Plus并采用自动存档功能。

《宝可梦：剑/盾》预计将于11月15日正式登录NS平台，敬请期待。