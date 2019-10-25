小米手环4新增自定义亮屏时长、振动模式

IT之家10月25日消息 近期，小米运动APP 4.0.11更新，为小米手环4带来了自定义亮屏时长，自定义振动模式；为小米手环3 NFC、小米手环4 NFC、Amazfit Cor 2新增支持江苏一卡通·南通。

固件升级：

【小米手环4】

支持自定义亮屏时长，更贴合你的习惯；

找不到手环？试试自定义震动模式吧；

【小米手环3 NFC】

新增江苏一卡通·南通

【小米手环4 NFC】

新增江苏一卡通·南通

【Amazfit Cor 2】

新增江苏一卡通·南通