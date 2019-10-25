小米手环4新增自定义亮屏时长、振动模式

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IT之家10月25日消息 近期，小米运动APP 4.0.11更新，为小米手环4带来了自定义亮屏时长，自定义振动模式；为小米手环3 NFC、小米手环4 NFC、Amazfit Cor 2新增支持江苏一卡通·南通。
固件升级：
【小米手环4】
支持自定义亮屏时长，更贴合你的习惯；
找不到手环？试试自定义震动模式吧；
【小米手环3 NFC】
新增江苏一卡通·南通
【小米手环4 NFC】
【Amazfit Cor 2】
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