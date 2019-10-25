服务北京冬奥会，崇礼铁路全线联调联试启动

据中国铁路报道，10月22日，随着综合检测列车从京张高铁开进下花园北站连接崇礼铁路的戴家营1号大桥，北京2022年冬奥会重点配套交通基建工程——崇礼铁路全线联调联试启动。

新建崇礼铁路位于河北省张家口市，南起京张高铁下花园北站，向北途经下花园区、宣化区、赤城县、崇礼区，至太子城奥运村太子城站，线路全长52.2公里，设计时速250公里。

崇礼铁路于2016年10月9日开工建设，将与京张高铁同步开通运营，主要服务于冬奥会崇礼赛区，同时也是京津冀地区城际铁路网的重要组成部分。