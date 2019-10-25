内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

小米重大人事变动：林斌任副董事长， 周受资任执行董事

2019-10-25 23:03:39来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

10月25日晚间消息，小米今日发布公告宣布一系列人事变动。

1.林斌已获委任为副董事长，并将继续担任本公司执行董事及总裁职位，负责管理公司手机研发部门；

2.许达来生已辞任非执行董事及本公司审核委员会成员职务；

3.周受资已获委任为执行董事，并将继续担任本公司高级副总裁及首席财务官职位；

4.刘芹已获委任为本公司审核委员会成员，并将继续担任非执行董事职位。

小米称，本次任命从2019年10月25日起生效。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米林斌

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有