小米重大人事变动：林斌任副董事长， 周受资任执行董事

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10月25日晚间消息，小米今日发布公告宣布一系列人事变动。
1.林斌已获委任为副董事长，并将继续担任本公司执行董事及总裁职位，负责管理公司手机研发部门；
2.许达来生已辞任非执行董事及本公司审核委员会成员职务；
3.周受资已获委任为执行董事，并将继续担任本公司高级副总裁及首席财务官职位；
4.刘芹已获委任为本公司审核委员会成员，并将继续担任非执行董事职位。
小米称，本次任命从2019年10月25日起生效。
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