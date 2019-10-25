5399元，索尼Xperia 5国行10月28日全面开售：骁龙855，21:9“带鱼”屏幕

IT之家10月25日消息 9月份索尼在上海召开了索尼Xperia 5旗舰手机发布会，正式公布了索尼Xperia 5的国行售价，其售价5399元，此前已开启预售，将在10月28日正式全平台发售。

索尼Xperia 5最早在IFA 2019上发布，其采用了6.1英寸21:9“带鱼”屏幕，配备了高通骁龙855处理器，内存为6GB，存储空间为128GB，屏幕方面，索尼Xperia 5采用了21:9、6.1英寸Full HD+（2,520 x 1,080像素）HDR OLED显示屏结合杜比全景声（DolbyAtmos），带来与众不同的沉浸式娱乐体验。

与Xperia 1一样，Xperia 5也具有10bit色深显示，可实现更加鲜艳自然的颜色显示与更深邃的黑色。该显示屏与索尼开发的影像处理器一起支持宽广的色域空间ITU-R BT.2020以及带有Illuminant D65的DCI-P3。

据了解，索尼Xperia 5手机共有晶蓝、酒红、钻黑和霜灰四色可选，前后面板采用康宁大猩猩玻璃六代，并且具备IP65 / IP68级别防水防尘，手机的尺寸为158 x 68.3 x 8.2 mm，重量约164g，电池容量为3140mAh。

Xperia 5采用三镜头相机系统结合BIONZ XTM for mobile技术，配备约1200万像素传感器和SteadyShotTM光学防抖功能。用户可以在16mm（f2.4）超广角镜头、26 mm（F1.6）标准镜头和52 mm（f2.4）远摄镜头之间自由切换（等效35mm），适用不同的拍摄场景和需求。



索尼在Xperia 1中率先推出了眼部对焦功能，此次也将源自索尼微单的这项眼部对焦技术沿用到了Xperia 5之中。Xperia 5可实现高达10 张/秒（AF/AE跟踪）的高速连拍，还支持最高可达30 fps的AF/AE检测，可更加精确地捕捉移动物体。

索尼Xperia5三镜头相机系统融合了来自索尼微单™的眼部对焦技术，可实现高达10张/秒（AF / AE跟踪）的高速连拍，还支持最高可达30 fps的AF/AE检测，同时还内置了由索尼电影摄影机CineAlta 提供技术的 “电影大师”APP，可设置专业的拍摄参数和色彩风格来录制影片。