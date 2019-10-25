千名支付宝全球程序员“压测”过节：今年6个本地钱包用户玩双11

IT之家10月25日消息 双11是观察支付宝全球化现在时的切口之一。今年，支付宝在双11的全球化上又有新进展。支付宝今日宣布，今年天猫双11全球狂欢节，将有6个本地版“支付宝”加入，比2018年再多2个。

1024程序员节上，支付宝官方发布了全球程序员的最新动态。在海外有超过11个国家，有数千名的支付宝全球工程师，都在用双11“压测”倒计时的方式，给自己过节。其中包括泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、孟加拉国、巴基斯坦6个本地版“支付宝”的前方技术团队。他们制定跨国作战预案和沙盘演练，以便在双11当天的年度网购“洪峰”到来时，可以保证全球买家和卖家顺畅实现全球买、全球卖。

今年，全球消费者可以继续通过速卖通、天猫海外、Lazada、Daraz等阿里经济体内电商平台体验全球双11。

在支付通路上方面，泰国TrueMoney、印尼DANA、马来西亚TnGD、菲律宾GCash、孟加拉国bKash、巴基斯坦Easypaisa，这6个当地人用的“支付宝”，也会加入到天猫双11全球狂欢节，作为其中的一种支付方式，支持消费者在Lazada或Daraz等国际电商平台支付。此前，在Lazada和Daraz上货到付款的比例比较高。

目前在全球已经有9个服务当地人的本地版本的“支付宝”。数据显示，截至2019年6月，支付宝及其这些本地合作伙伴一起，已经服务到全球超12亿用户。