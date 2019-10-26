网易CEO丁磊：向全国英语老师免费赠送有道词典笔

IT之家10月25日消息 今日晚间，网易有道上市，网易CEO丁磊发表公开信，向全国英语老师免费赠送有道词典笔，每支价值799元。

丁磊表示，他必须冒着被认为是套近乎的风险，重申其一直以来对教育和教师的好感。这种好感促使他一直在思考，他可以做点什么？

丁磊指出，他思考的结果是，自己无疑是做不成老师了。但他懂技术，懂互联网。所以这些年，他们做了网易公开课、网易有道词典、有道精品课等教育产品。

丁磊表示，他们为全国所有英语老师准备了一份礼物：免费赠送一支网易有道词典笔（799元/支）。完全免费，没有任何限制性或利益性条件。“当然我也不是一无所得的，能为全国的英语老师送上一份礼物，这本身就是一种荣幸。”

活动页面显示，在2019年10月25日至10月30日活动期间，凡持有效“中华人民共和国教师资格证书”在校任教的英语老师，均可免费获赠一支网易有道词典笔。

以下为网易CEO丁磊公开信全文：

各位老师，你好！

我是网易CEO丁磊。能和你聊天，非常开心。

我必须冒着被认为是套近乎的风险，重申我一直以来对教育和教师的好感，它包含了细致、仁爱、品格和信仰等罕见的品质。这种好感促使我一直在思考，我可以做点什么？

思考的结果是，我无疑是做不成老师了。但我懂技术，懂互联网。所以这些年，我们做了网易公开课、网易有道词典、有道精品课等教育产品。最终还是和你勉强同行了。

10月25日，网易有道上市了。我们离“高效学习，从有道开始”的使命更近了一步。这份喜悦我希望能和你分享。

今年，我们推出了一款教育硬件产品，叫网易有道词典笔，这是一款智能英语查词翻译笔，非常好。我首先就想到了工作在语言教学一线的你，非常想让你用上这款产品。

我们为和你一样的全国所有英语老师准备了一份礼物：免费赠送一支网易有道词典笔（799元/支）。完全免费，没有任何限制性或利益性条件。

当然我也不是一无所得的，能为全国的英语老师送上一份礼物，这本身就是一种荣幸。如果大家还能因此开始关注教育+科技结合的可能性，那就再好不过了。

祝好！也祝你的家人和学生都好。

网易创始人、CEO 丁磊

2019年10月