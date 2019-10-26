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斯诺登：看过CIA的资料库，美国真没接触外星人

2019-10-26 7:26:20来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月26日消息 据外媒报道，因曝光美国“棱镜”秘密监听项目而遭到美国政府通缉的斯诺登披露，他看过中情局CIA的资料库，确实找不到任何有关于美国政府掩盖外星人来到地球的证据。

“据我所知，从记录来看，至少外星人没有接触过美国情报部门。”斯诺登在他最近出版的新书《永久记录》中写道。另外，斯诺登在23日发布的一档热门博客节目《Joe Rogan Experience》中再次回应此事，称目前“没有证据”表明世界上存在外星人。

“所以如果真的有东西被藏起来，它也可以被藏起来的话，(政府)把它们藏得太好了，就连(政府)内部的人都找不到。”斯诺登说。

斯诺登称，国家安全局（NSA）、中央情报局（CIA）的内部资料库多半是他建立的，而他当年也有权限可以调阅，所以，除非他们藏得很好，不然就是真的没有。

2013年，美国中央情报局前雇员斯诺登向媒体曝光美国国家安全局的多个监控公众隐私的高度机密项目，这个代号为“棱镜”的秘密项目，直接接入苹果、微软、谷歌、雅虎等九大互联网公司的中心服务器，对上至盟国总理、下至本国公民的信息进行监控，针对境外非美国人搜集情报，用户的电子邮件、在线聊天、信用卡信息等都无密可保。

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关键词：外星人

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