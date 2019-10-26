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品相完美的苹果Apple-1电脑，可以买上海一套房

2019-10-26 7:41:32来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月26日消息 通常每年都会有几台运行正常的苹果Apple-1电脑出售，根据品相状态，它们通常的价格为300,000-600,000美元，包括附件，手册，软件等。现在，一款新的Apple-1又开卖了，价格接近惊人的200万美元，可以在上海买一套房子了。

据说这款Apple-1处于“几乎完美的状态”，在eBay上以175万美元的溢价上市，其还包括Byte Shop定制的木箱，卖家说这是目前全球只有6个这种木箱。

卖家还称，他只是第二个所有者，自1978年以来就一直保护着这台Apple-1，并处于“几乎完美的状态”，随机附带的是蒂夫·乔布斯推荐的Sony TV-115视频调制器和原厂电源等等。

卖家还说，Apple-1专家Corey Cohen已于今年8月对计算机进行了验证。

2012年，一台仍然可以正常运转的Apple-1电脑在苏富比拍卖行以37.45万美元的价格出手；2013年，在德国和美国，又先后成功拍卖了两台，成交价在50万-60万美元左右。

最接近百万美元售价的Apple-1电脑是2016年出售的一款预生产版本，当时价格为81.5万美元。尽管这款最新的Apple-1确实具有一些独特的地方，例如随附的显示器和定制的木箱，但175万美元的价格似乎有些高了。

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关键词：Apple1

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