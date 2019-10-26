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华为王磊：区块链发展关键词是跨链交互、安全检测、提升性能

2019-10-26 7:47:30来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月26日消息 据华为中国官方消息，近日，2019 QCon全球软件开发大会于在上海举行，华为云区块链高级产品经理在华为云技术专场《技术裂变中的可信软件开发》中发表演讲，主要介绍了区块链技术。

华为云区块链专家认为，区块链技术的出现实现了通过技术手段降低信任成本，利用底层技术以及智能合约保障多方认可的商业逻辑，这种通过底层技术带来的解决方案会进一步提高社会协作的效率，扩大商业生态网络，加速社会从“制度信任”到“机器信任”的跨越。

据了解，华为云区块链服务BCS构建于Docker和Kubernetes之上，拥有成员动态加入、节点弹性伸缩、灵活部署和互联互通能力四大关键技术，官方介绍称使其具备极高的可靠性和扩展性，能提供多种隐私保护能力。

此外，专家介绍了区块链发展的关键词。跨链交互：交易结果采用仲裁机制，这保证跨链交易原子性；独立安全，可以保证跨链交易数据隐私；还要保证跨链交易中信息传递的真实可信。智能合约安全检测：官方称快速发现智能合约可能存在的问题多方业务的安全非常重要。提升性能：可以使用不同的Shard可以并行工作、通过资源的扩展来换取性能的提升。

最后，还介绍了华为云区块链应用平台已在数字政务、物流、医疗健康等场景中落地。

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关键词：华为区块链

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