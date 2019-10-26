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OmniVision发布史上最小的图像传感器，仅沙粒大小

2019-10-26 9:00:08来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月26日消息 OmniVision近日发布了一款史上最小的图像传感器，尺寸为0.575 x 0.575 x 0.232mm，仅有一粒沙粒的大小，获得了吉尼斯世界纪录。

该图像传感器型号为OmniVision OV6948，使用RGB Bayer背面照明芯片可产生200x200分辨率（40,000像素）的彩色图像，每个光点的尺寸仅为1.75µm。虽然分辨率看似较低，但是用该传感器制造的OVM6948-RALA摄像头旨在用于医疗领域，可进入人体最小的静脉，为外科医生提供视图，有助于诊断和进行外科手术。以前，外科医生会凭感觉进行这些手术，或者使用分辨率低得多的光纤。

该传感器由总部位于加利福尼亚的OmniVision Technologies Inc.制造，以30fps的速度获得图像，并且其模拟输出可以在长达4m的距离上传输，并且噪声很小。摄像头提供了120°的超广角，景深范围从3mm到30mm。

这些相对高分辨率的图像据说在诸如神经内科，眼科，耳鼻喉科，心脏病学，脊柱损伤，泌尿科，妇科和关节镜检查等领域特别有用。摄像头的低功耗意味着产生的热量更少，从而可以延长手术时间并提高患者舒适度。

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关键词：传感器

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