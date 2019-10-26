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《英雄联盟》季前赛前瞻：巨龙/峡谷新变化一览

2019-10-26 13:43:04来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月26日消息 近日有油管UP主放出了一段《英雄联盟》季前赛巨龙/峡谷新变化的演示视频，同时视频也为大家介绍了风龙、水龙、土龙、火龙给峡谷地图所带来的变化，一起来看一下。

据官方早前公布的《英雄联盟》季前赛变化汇总显示，季前赛峡谷地图中的四条巨龙可改变峡谷的景观，同时第三条巨龙诞生时还可以改变地形。这一点从视频中即可看出：水龙可以让地图的草丛更为茂盛，土龙可以增加更多地形、风龙产生气流可加快物体移动速度、火龙可以熔化一些地形物体。

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关键词：《英雄联盟》

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