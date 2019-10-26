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“新瓶”装“旧酒”：硬核玩家自制光追版《半条命》

2019-10-26 20:53:05来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月26日消息 在光线追踪技术大火的今日，已经有越来越多的新游戏开始拥抱这一技术。不过近日有油管UP主发布了一段自制的光追版《半条命》的演示视频，以一种十分独特的角度为大家呈现了光线追踪技术的效果，一起来看一下吧。

从视频可以看出光追版的《半条命》仍然存在很多问题，但毕竟是老游戏而且还是自制版的，这些问题也在所难免。不过光追版的《半条命》的光线、阴影、水面倒影效果与原作相比都有了质的飞越。

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