英雄联盟S9四分之一决赛GRF落败，卫冕冠军iG挺进四强

IT之家10月26日消息 今日晚间，英雄联盟S9全球总决赛四分之一决赛迎来第一日比赛，卫冕冠军iG战胜GRF，挺进四强。

双方首发阵容分别为：

iG：TheShy、Ning、Rookie、JackeyLove、Baolan

GRF：Sword、Tarzan、Chovy、Viper、Lehends

四分之一决赛为BO5赛制。第一场比赛，前期IG在峡谷先锋处打出一波0换5，经济领先对面3K；中期GRF抓到几波IG走位失误，拿下几个人头后经济基本持平；后期IG在大龙处团灭GRF后拿下男爵，不过并未因此获得经济优势，均势依旧胶着；后期IG抓死纳尔后拿下双龙BUFF，随后抱团高地开战，GRF输出严重不足，IG团灭GRF后赢下比赛。

第二场比赛，前期GRF打野针对下路，霞击杀卡莎两次，GRF经济领先2K；中期IG偷掉两条土龙，随后在男爵处完成0换4后拿下男爵，经济反超3K；后期IG阵容逐渐占据主动，天使的大招让卡莎无压力输出，IG多次团战取胜后战胜GRF。

第三场比赛，前期GRF在峡谷先锋处打出0换3，随后拿下一血塔，经济领先2K；中期双方开始运营，GRF经济领先扩大到4K；后期霞打出五杀，GRF团灭IG后拿下男爵，经济优势扩大到9K；大后期双方输出差距过大，天使大招保护霞完美输出，最终在高地团灭IG后赢下比赛。

第四场比赛，前期IG成功针对杰斯，保住了天使的发育，经济领先2K；中期IG成功开团击杀GRF两人后拿下男爵，随后不断推塔经济优势达到10K；最后一波团战IG高地越塔强开，天使无解输出，GRF无力招架，IG击杀GRF多人后赢下比赛。

接下来FPX将迎战FNC。双方首发阵容分别为：

FPX：GimGoon、Tian、Doinb、Lwx、Crisp

FNC：Bwipo、Broxah、Nemesis、Rekkles、Hylissang