微软错误推送Windows 10补丁KB4523786，建议用户忽略

IT之家10月26日消息 10月22日，微软开始推出Windows 10 1903版的可选累积更新，其中包含一些重要错误的修复程序。除了可选的累积更新，微软还提供了独立的软件包补丁KB4523786，以提高Windows Autopilot配置设备的质量。

企业和组织通常使用Windows Autopilot在其组织中设置和预配置新设备。企业还使用Windows Autopilot重新配置、恢复和重置组织中的设备，KB4523786补丁附带了针对这些设备的一些修复程序。

许多用户报告说，微软不小心将KB4523786补丁交付给装有Windows 10家庭版和专业版的PC设备。如果检查更新时在Windows Update页上看到“Windows 10版本1903中Autopilot的累积更新：2019年10月22日”，则应避免或忽略安装该更新。

下载补丁后，Windows 10不会立即重启。相反，它将为你提供重启PC的选择并安排重启的时间。在这种情况下，你可以单击暂停更新7天，并且Windows下次检查更新时补丁不会再次出现。

KB4523786补丁应该是针对Autopilot配置的设备累积更新，而不是Windows 10的常规安装的累积更新。在一条推文中，Microsoft Intune团队确认该更新是意外发布的，并且已被撤回：

“非常抱歉，Intune Autopilot更新是针对新设备的开箱即用体验而设计的，但在定期计划的Windows更新扫描期间，该更新不正确地提供给了运行Windows家庭版的客户。”

“我们一旦意识到这个问题，便停止分发更新。如果你已经安装了更新，则不会受到太多影响。如果没有安装，则需要采取进一步的行动。”

你可以打开Windows更新>查看更新历史记录，以检查更新是否已在你的PC上应用。

值得注意的是，用户在安装KB4523786补丁之后没有报告任何问题，但是如果你已安装它并且遇到意外问题，只需单击“卸载更新”选项并删除补丁。