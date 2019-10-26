EA有望回归Steam？EA官方回复了个“热气腾腾的杯子”

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IT之家10月26日消息 之前有消息称EA有望重回Steam，对此EA官方近日通过Twitter发布了一条让人匪夷所思的推文以回应这则传言 。
从EA发布的段视频来看仅仅是一个有EA Logo的杯子且里面似乎还热气腾腾的，不过有网友根据视频解读出了这么一层意思：英文中形容热气腾腾的词语为“Steamy”，恰好和Steam仅一字母之隔，同时官方还配上了省略号，不知道官方发这条推文是在暗示即将回归还是略表无奈。
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