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EA有望回归Steam？EA官方回复了个“热气腾腾的杯子”

2019-10-26 22:08:39来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月26日消息 之前有消息称EA有望重回Steam，对此EA官方近日通过Twitter发布了一条让人匪夷所思的推文以回应这则传言 。

从EA发布的段视频来看仅仅是一个有EA Logo的杯子且里面似乎还热气腾腾的，不过有网友根据视频解读出了这么一层意思：英文中形容热气腾腾的词语为“Steamy”，恰好和Steam仅一字母之隔，同时官方还配上了省略号，不知道官方发这条推文是在暗示即将回归还是略表无奈。

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关键词：EASteam

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