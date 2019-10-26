Alpha 9 II正式登陆索尼中国官网，单机身34999元

IT之家10月26日消息 索尼新一代旗舰全画幅微单Alpha 9 II现已登陆索尼中国官网正式开售，单机身售价34999元。

Alpha 9 II升级后的BIONZ X影像处理器可获得更佳的处理性能，通过与前端LSI协同工作，增强了AF/AE检测、影像处理、面部识别的速度和准确性等多种性能。

索尼Alpha 9 II采用了约2420万有效像素Exmor RS CMOS堆栈式全画幅影像传感器，并内置存储，可以约20张/秒的速度进行无黑屏静音连拍，最高可连续拍摄361张JPEG图片或239张压缩RAW图片，内置5轴光学防抖最高可补偿约5.5级快门速度。Alpha 9 II使用机械快门时，可提供10张/秒高速连拍。Alpha 9 II还支持实时眼部对焦、动物实时眼部对焦、视频实时眼部对焦和实时追踪功能，并支持选择对焦框颜色等功能。

Alpha 9 II内置1000BASE-T以太网终端，可实现千兆位通信。相机内置的Wi-Fi传输速度也得到进一步提升，除了支持2.4 GHz以外，还支持稳定高速的5 GHz (IEEE 802.11ac)频段，并支持多种标准。Alpha 9 II新加入了语音备忘录功能，能够直接录制语音信息并将语音附加在图片上，在图片回放时可同时播放语音备忘录。Alpha 9 II还实现了拍摄后无需操作智能手机，将结果直接发送到FTP服务器，简化和加快了工作流程。索尼Alpha 9 II机身兼容索尼VG-C4EM竖拍手柄。机身的各处接缝、电池仓盖和存储卡仓盖处均提供了更强的密封性。双存储卡槽兼容UHS-I和UHS-II SD卡。