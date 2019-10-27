微软Surface Neo双屏搭载Intel Tremont处理器，规格落后于Surface Duo/iPad Pro

IT之家10月27日消息 继Windows Phone，Windows RT，Windows 8，Windows 10S和现在的Windows 10X等努力之后，微软再次尝试以不同的Windows方式开拓新的市场。

所有这些解决方案的共同点在于，微软试图以一种新的Windows想象吸引消费者，该新想象比旧版本更易于使用。我们期望在微软的双屏可折叠PC Surface Neo中看到这种愿景的实现。

但是，英特尔最近透露了Surface Neo混合平板电脑/笔记本电脑将运行的处理器，这一消息并不令人鼓舞。

英特尔确认Surface Neo将运行其新的Tremont CPU架构，这是自2017年以来对Goldmont Plus架构的升级，最常见于低端平板电脑和Chromebook笔记本中。当然，预计Tremont架构CPU的速度会提高30％，但这仍然远远落后于Core i5级别芯片，例如Surface Duo预计将搭载骁龙865处理器或2020款iPad Pro将会提供A14处理器。

当然，这些不仅是空泛的基准参数，而是会实际影响应用程序启动的速度，特定Web应用程序的运行状况以及整个操作系统的响应速度等。

微软虽然推出了适配双屏或折叠屏的Windows 10X系统，但限于Surface Neo的双屏设计及硬件空间，较低的配置并不是一个好的趋势。

微软Surface Neo双屏笔记本预计将在2020年圣诞假期前开售。