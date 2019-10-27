领券减300元，OPPO Reno Ace手机8G+256G京东3099元

IT之家10月27日消息 OPPO Reno Ace已在京东开启双11预售活动，可领手机会场300元品类券，8GB+256GB版到手价3099元：点此购买。

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300元优惠券：

OPPO Reno Ace采用90Hz刷新率电竞级水滴屏，OLED材质面板阳光下亮度最高可达700nits，显示HDR照片和HDR10+视频内容时峰值亮度可达到1000nits，覆盖100% P3色域。同时ColorOS 6.1系统为90Hz刷新率屏幕做了针对性的提升，配合135Hz的触控采样率，优化了与触控、显示相关的底层算法，提升了响应速度，使桌面触控的响应速度最高提升23.4%。

硬件方面OPPO Reno Ace搭载高通骁龙855 Plus处理器、采用最高12GB的LPDDR4x的内存及最高256GB的UFS 3.0闪存，散热系统采用了复合碳纤维材料“冰碳”，在垂直方向上的导热效率是硅脂的3倍，可快速将热量导至VC均热冷凝铜版，配合多层石墨散热片，能为手机迅速降温。

此外OPPO Reno Ace支持65W SuperVOOC超级闪充，只需30分钟就可以充满等效4000mAh容量的OPPO Reno Ace。拍照方面，OPPO Reno Ace搭载4800万超清主摄，拥有1/2英寸的感光面积和f/1.7的大光圈，支持超级夜景2.0模式。1300万长焦镜头，可以与前面的超广角、主摄接力，实现5倍混合光学变焦。

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