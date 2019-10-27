美国西南航司空姐指控飞行员：用iPad“直播”她人上厕所

IT之家10月27日消息 据CBS消息，美国西南航空公司空姐指控其飞行员，在驾驶舱用iPad“直播”卫生间的情况。

报道称，美国西南航空公司空姐蕾妮·斯泰纳克(Renee Steinaker)在诉讼中称，两名飞行员在2017年2月在驾驶舱播放了飞机卫生间的视频。据哥伦比亚广播公司kphoo-tv报道，蕾妮·斯泰纳克指出，当时自己正在从凤凰城飞往匹兹堡的航班上，当她走进驾驶舱时注意到挡风玻璃上安装了一台iPad，而这台iPad正在对飞机卫生间进行“实时播放”。

诉讼文件披露了当时的详细情况：在飞行（从凤凰城飞往匹兹堡的航班）大约两个半小时后，飞行员特里·格雷厄姆(Terry Graham)要求斯泰纳克在他使用洗手间时坐在驾驶舱里，因为根据协议，任何时候都必须要有两人在驾驶舱里。一进入驾驶舱，斯坦纳克就注意到了挡风玻璃上的iPad，她说iPad中的画面是来自卫生间的“实时画面”，因为格雷厄姆就在画面中。

斯泰纳克在诉讼中表示，当时副驾驶瑞安·拉塞尔(Ryan Russell)还曾告诉她，“厕所里有个摄像头，但藏起来了，没人会找到它。”据说他还告诉斯泰纳克不要告诉任何人，因为这是“downlow”的(原文如此，译为低下，应该是下流的意思)。”拉塞尔还告诉斯泰纳克，“所有的西南航空737-800飞机上都安装了摄像头，而且都是新的”，但斯泰纳克并不相信他的话。

事发后，斯泰纳克将在驾驶舱看到的一幕拍下来，并向西南航空公司报告了此事，但是法庭文件显示，格雷厄姆和罗素却并未因此受到处罚。不仅如此，斯泰纳克称在上报此事之后，她还受到了上司的“恐吓”及“奇怪”的监视。

法庭文件显示，斯泰纳克和其他空乘人员被告知要对他们看到的事情保持沉默，“如果这件事曝光、如果这件事公开，没有人，我是说，没有人会再乘坐我们航空公司的飞机了。”

面对指控，西南航空公司向CBS发布了一则声明，“员工和客户的安全和保障是西南航空的首要任务。因此，我们并没有在我们飞机的洗手间安装摄像头。目前，我们对正在进行的诉讼不做置评。”