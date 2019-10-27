10.28奖池加码：天猫双11超级红包最高1111元，每天抢三次

10月21日起，天猫2019双11全球狂欢节超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高1111元、每日三次，另外还有订阅、签到、购后奖励、拼手气、分享开宝箱等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，准备双11剁手的朋友千万不要错过。

根据天猫公布的活动节奏，天猫双11超级红包10月28日将迎来第二波“奖池加码”，这意味大家可以抽到更多、更大的现金红包，静候0点！

1、超级红包：点此领取

IT之家&辣品专享密令：打开淘宝App，搜索“之家大红包”（注：不含引号），亦可参与天猫双11亿万红包的抽取！

领取时间：10月21日 - 11月11日

使用时间：11月11日 - 11月11日

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

【红包面额】

最大面额1111元，其他以实际到账为准

【订阅红包玩法】



10月20日至11月10日，用户进入IT之家/辣品的PC&无线淘宝客主会场拆完当天的3次红包后，点击“领取并在双11当天提醒”即为订阅成功。成功订阅的用户将在11月11日当天获得额外的3次拆红包机会；该奖励机会将于11月11日当天通过手机淘宝消息通知用户，用户从手机淘宝消息进入IT之家/辣品的PC&无线淘宝客主会场后可以获取额外的3次拆红包机会。

订阅成功的用户可以获得最高金额1111元红包的几率更大。

【签到红包玩法】



10月1日至11月10日，用户进入IT之家/辣品的PC&无线淘宝客主会场，当天参与一次拆红包即为当天签到成功；当天完成每日的三次拆红包后会看到在签到活动期间的累计签到天数。签到活动期间用户累计签到3天、7天和10天分别有不同等级的礼包，礼包等级越高，获得高金额红包的几率越大。用户在11月11日当天进入IT之家/辣品的PC&无线淘宝客主会场可以拆签到礼包，签到礼包内有1-3个奖励机会，最多可以获取3个红包。若用户在11月11日当天是首次参与超级红包拆奖，或累计签到天数不足3天，也会给予签到礼包奖励。

签到奖励将于11月11日08:30:00开奖。

签到活动期间，累计签到3天及以上的用户可以获得最高金额1111元红包的几率更大。

【购后奖励红包玩法】

10月20日至11月10日期间获得的双11超级红包，且在11月11日成功使用该红包下单购物的用户。进入IT之家/辣品的PC&无线淘宝客主会场，将获得购后奖励的1次拆红包机会。

购后奖励将于11月11日11:00:00开奖。

【拼手气红包玩法】

11月11日16:00-16:30和19:00-19:30各有一场。用户在指定的活动时间内进入IT之家/辣品的PC&无线淘宝客主会场，将获得拼手气红包的拆奖机会，每个用户有10秒的活动时间。

【分享开宝箱玩法】



活动分为两个周期，第一个周期为11月1日至11月10日，第二个周期为11月11日，用户每个周期分享的拉人数量和奖励机会是独立计算的。用户进入IT之家/辣品的PC&无线主会场抽完当天的3次机会后，可以通过淘口令和分享链接的方式，通过分享（社群，圈子等）拉好友再赢抽奖机会。

分享者带来第1个被分享者，即可得到1次抽奖机会，后续每满3个被分享者再多加一次抽奖机会，分两个阶段一共可以获得16次抽奖机会。

2、购物津贴

领取时间：10月21日 - 11月11日

使用时间：11月11日

领取渠道同超级红包，主会场也会放出积分兑换入口，使用条件为每满400减50，上不封顶，支持跨店铺、跨类目使用，仅限双11当天使用。



3、定金预售（双11预售价=双11狂欢价）

预售定金支付：10月21日 - 11月10日 21:59:59

尾款支付：11月11日 01:00:00 - 11月11日 23:59:59

【付定金立减】

天猫预售玩法：付定金立减XX元 （先付定金，付尾款时可减XX元）；支持叠加购物津贴、店铺券、前N特惠等平行满减优惠。

说明：1、立减金额是5的倍数；2、立减金额≤预售总价的40%；3、预售下定金最高立减400元。

【预售有礼】



付订金返淘礼金，消费者付定金（确定成交）后，向该商品返一个淘礼金红包（官方发放），可用于双11当日支付宝贝尾款时使用。

【愿望清单】点此参与



预售期间建立自己的愿望清单，分享可得红包，付订金同样返淘礼金红包。11月10日18点开始发放。

4、限时优惠

11月11日0点开始，海量商品将开启前1小时/前N件限时优惠玩法，在大促价格基础上，新增更优惠的限时优惠价格，需要拼手速下单~

5、88VIP

天猫去年推出了88VIP会员，双11期间将享受更多专享优惠。精选388个大牌大牌全年折扣9.5折，6大直营品牌（天猫超市、国际直营、淘宝心选、魅力惠、阿里健康、天猫奢品）全年9.5折，叠加双11购物津贴、红包以及各类优惠券，将以更低价格入手好物。

• 2019天猫双11全球狂欢节预售分会场入口一览

• 主会场 ，最高1111元天猫超级红包（每天3次，点此立拆红包 ）

• 精选会场类 - 聚划算 | 天猫国际 | 天猫超市 | 官方直营 | 全球时尚 | 吾折天 | 超市爆品

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