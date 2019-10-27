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英雄联盟S9四分之一决赛SKT战胜SPY，晋级四强

2019-10-27 22:46:01来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月27日消息 今日晚间，英雄联盟S9全球总决赛四分之一决赛迎来第二日比赛，SKT战胜SPY，晋级半决赛。

双方首发阵容分别为：

SKT：Khan、Clid、Faker、Teddy、Effort（Mata第三局登场）

SPY：Vizicsacsi、Xerxe、Humanoid、Kobbe、Norskeren

四分之一决赛为BO5赛制。第一场比赛，前期SKT打野蜘蛛帮助上路卢锡安打穿船长，不过SPY下路发挥出色，多次击杀帮助队伍稳住局势；中期SKT在中路成功开团击杀SPY两人，随后拿下男爵不断推塔经济领先8K；后期SPY下路强开秒掉德莱文，SKT快速支援反打完成1换3后赢下比赛。

第二场比赛，前期SKT凭借一血塔和镀层优势，经济领先对方2K；中期SKT利用视野优势拿下男爵，随后抱团推进将经济优势扩大到8K；最后一波SKT抱团下路，越塔轻松1换5后赢下比赛。

第三场比赛，前期SPY凭借辅助泰坦出色的控制，多次完成击杀帮助队伍取得1K经济领先；中期SPY在男爵处团灭SKT，拿下男爵后经济领先达到3K；后期蝎子激进开团被SPY集火秒杀，SPY拿下男爵后抱团推进，高地击杀SKT四人后赢下比赛。

第四场比赛，前期SPY下路发挥出色，卡莎拿到两个人头经济领先1K；中期SKT在中路成功击杀锤石，随后抓死岩雀后拿下男爵，连续推塔后经济反超对方8K；后期奎因单带无解，在1V3的情况下换掉对方最强输出卡莎，随后SKT一波带走SPY。

接下来DWG将迎战G2。双方首发阵容分别为：

DWG：Nuguri、Canyon、ShowMaker、Nuclear、BeryL

G2：Wunder、Jankos、Caps、PerKz、Mikyx

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关键词：英雄联盟

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