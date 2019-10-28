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魅族16T今日正式发售：6.5英寸极边全面屏+骁龙855，1999元起

2019-10-28 7:35:18来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月28日消息 早前魅族科技官方正式发布了全新魅族16T，这款新机将于今日上午10点正式发售。

配置方面，全新魅族16T手机采用了一块6.5英寸的三星Super AMOLED极边全面屏，分辨率为2232x1080，像素密度为382ppi，支持100% DCI-P3色域以及100000:1对比度；搭载高通骁龙855处理器+UFS 3.0闪存，电池容量为4500mAh并支持18W mCharge快充；还支持One Mind 3.5智能思维引擎、游戏模式4.0、双立体声扬声器等功能。

摄像方面，魅族16T手机所采用的后置三摄方案由800万像素超广角镜头+1200万像素主摄像头+500万像素人像摄像头组成，支持AI场景识别、双超级夜景模式、AI人像模式、2.5厘米超微距摄影功能。；前置摄像头为三星定制的1600万像素美颜镜头。

系统方面，魅族16T现已开启Flyme 8内测申请通道，新系统拥有Alive Design全新视觉、Aicy智能助手、小窗模式2.0、OneMind 3.5等亮点。

价格方面，魅族16T 6GB+128GB版售价1999元，8GB+128GB版售价2299元，8GB+256GB版售价2499元。

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关键词：魅族16T

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