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差距有多大？苹果iPhone 11 Pro vs 5万元佳能单反

2019-10-28 7:44:35来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月28日消息 虽然手机的拍照功能越来越强大，但我们知道目前其跟专业的单反相机相比还有差距，那么差距有多大呢？先看一看下面这张对比图，你能猜出哪张是由iPhone 11 Pro拍摄的，哪张是由价值5万元的佳能1DX Mark II单反拍摄的吗？

答案揭晓，图A是由佳能单反拍摄的，图B是由iPhone 11 Pro拍摄的，你猜对了吗？

▲A：佳能，B：iPhone 11 Pro

YouTube频道Matti Haapoja近日将iPhone 11 Pro与售价为7,500美元的佳能单反相机进行了测试。视频展示了两者多张对比图片，下面是更多对比图片：

▲A：iPhone 11 Pro，B：佳能

▲A：iPhone 11 Pro，B：佳能

▲A：iPhone 11 Pro，B：佳能

视频制作者称，很多人在区分两者所拍的照片时遇到了很大的困难，基本上猜对的概率是50%，这也说明了如今智能手机在拍照方面和单反之间的差距已经缩小。当然，在细节方面，单反的表现还是要好很多。

其实，最简单的区分方法是查看背景和散景效果，在某些iPhone 11 Pro照片中，散景效果更加夸张一些。

下面是更多对比图：

你如何看待如今智能手机和单反在拍照方面的差距？不妨在评论中告诉我们。

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关键词：iPhone 11 Pro

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