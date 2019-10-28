Google声音应用更新：Pixel手机添加“鬼声”

IT之家10月28日消息 据外媒phonearena报道，Google声音应用程序于去年12月推出，版本为2.0，可让Pixel用户从多种铃声、警报音和通知音中进行选择。根据9to5Google的说法，“声音”应用程序已更新至2.2版，其中增加了100种新声音，其中许多与即将到来的假期有关。

更新包含两个新类别，包括季节性庆祝活动和大声播放；其中包含26个新的铃声和24个新的通知音。

在“ 季节性庆祝活动”下，您可以从几种完美的万圣节声音中进行选择，例如“ 鬼风琴”（听起来像您在每个万圣节派对上听到的声音）和“ 鬼屋”。后者带来鬼魂和可怕的铃声的哭泣。那些庆祝圣诞节的人可以从Deck the Halls和Jingle Bells等著名歌曲中挑选。

“ 大声播放”选项包括“ 最重金属”，它从一些敲击鼓开始，并增加了一些典型的金属吉他演奏。当卡车倒车时，建筑工地会重复发出警告声（更像是哔声）。

Google Sounds应用程序不会显示在应用程序启动器中。要更改Pixel 手机上的铃声，请转到设置 > 声音 > 手机铃声。要更改通知音，请转至设置 > 声音 > 高级 > 默认通知音。要更改警报音，请转至设置 > 声音 > 高级 > 默认警报音。