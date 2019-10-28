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外媒称苹果10月30日发布多款新品：新Mac Pro最贵将卖到4 .2万

2019-10-28 8:13:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月28日消息 据硅谷分析狮报道，外媒称苹果会在美国时间10月30日发布多款新品，至少包含四款硬件，它们之前都已经相继在iOS 13的测试版中出现。

▲16寸MacBook Pro概念图

首先，苹果将会推出16英寸MacBook Pro，目前广达已经开始大规模生产，新机将采用超窄边框设计，同时键盘回归剪刀式设计，搭载英特尔最新的Coffee Lake Refresh或Ice Lake处理器。上周的macOS Catalina 10.15.1测试版中，已经有用户找到了更窄边框MacBook Pro的图标。产业链消息人士透露，由于定位更加高端，所以起步售价会是2.2万元起。

另外，苹果还会发布新一代iPad Pro，引入与iPhone 11 Pro相同的后置浴霸三摄镜头，升级到A13X仿生处理器，但是新机的正面相比上代不会有任何调整。

苹果还将带来新款Mac Pro，采用全新的设计，还会发布Pro Display XDR显示器。据悉，新Mac Pro制造成本上升的同时，产品的售价也在提高，新机售价6000美元起，约合人民币4.2万元（苹果今年售价最贵新产品）。

当然，还有大家期待的AirPods Pro，采用新的入耳式设计，支持降噪功能，售价约为260美元起步，折合人民币1840元左右。

据悉，苹果还将推出新Apple TV，将搭载A12仿生芯片，还有蓝牙追踪器Apple Tag，可以将其和个人物品放在一起，起到定位的作用。

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关键词：Mac ProAirPods Pro

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